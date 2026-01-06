தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசிய சீமான்!

விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. சமீபத்தில் வெளியான இந்த படத்தின் டிரைலர் சினிமாவை தாண்டி அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காரணம் ட்ரெய்லரில் இடம் பெற்றிருந்த அரசியல் வசனங்கள் தான். அதற்கு முன்னர் மலேசியாவில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர். இது விஜயின் மீதும் ஜனநாயகன் படத்தின் மீதும் ரசிகர்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை எடுத்துக்காட்டி இருந்தது.
சென்சார் சர்டிபிகேட் இல்லை
படம் வெளியாக இன்னும் சில நாட்களில் உள்ள நிலையில் இன்னும் ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் போர்ட் சர்டிபிகேட் தரவில்லை. கடந்த மாதமே சென்சாருக்கு படத்தை போட்டு காட்டி இருந்தாலும் சர்டிபிகேட் தராமல் இழுத்தடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று ஜனநாயகன் படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர். படத்திற்கு உடனடியாக சென்சார் சர்டிபிகேட் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இன்று அவசர வழக்காக விசாரிக்கப்பட இருந்த நிலையில் நாளை விசாரிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில் ஜனநாயகம் படம் தொடர்பாக விஜய்க்கு சீமான் ஆதரவாக பேசியுள்ளார்.
சீமான் ஆதரவு!
ஈரோடு செல்வதற்காக விமானம் மூலம் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கோவை வந்தடைந்தார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவரிடம் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் இன்று வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை தொடர்ந்து அனைவரது இல்லங்களிலும் விளக்கேற்ற வேண்டும் என்று பாஜக சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டு இருந்தது தொடர்பான கேள்விக்கு, நாட்டில் பல கோடி மக்கள் பசியாக இருக்கிறார்கள் முதலில் அவர்களது வீடுகளில் விளக்கேற்றுங்கள் பிறகு வீடு வீடாக விளக்கேற்றலாம் என்றார். மேலும் வீடுகள் எல்லாம் இருட்டிலா உள்ளது? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு தற்பொழுது வரை தணிக்கை சான்றிதழ் தரப்படாதது குறித்தான கேள்விக்கு, ஏதோ ஒரு சான்றிதழை கொடுத்து விடலாம், அதன் தெலுங்கு பதிப்பை நான் பார்த்தேன் நெருக்கடி தரும் அளவிற்கு ஒன்றும் இல்லை எனவே தணிக்கை சான்றிதழ் தருவதற்கு இவ்வளவு இழுத்தடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என தெரிவித்தார். தமிழ் என்பது சீமானுக்கு அரசியல் பிழைப்பு என்று சுப வீரபாண்டியன் தெரிவித்திருந்தது குறித்தான கேள்விக்கு, உயிரோடு இருப்பவர்களின் கருத்துக்களுக்கு மட்டும் பதில் அளிக்கலாம் என தெரிவித்தார். அப்பொழுது சுப வீரபாண்டியன் உயிரோடு இல்லையா என்று கேள்வி எழுப்பியதற்கு அவர் போய் பல நாள் ஆகிவிட்டது என பதிலளித்து சென்றார்.
