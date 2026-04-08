  • "நம்பர் 1 ப்ரோக்கர் செந்தில் பாலாஜி" அண்ணாமலை கடும் விமர்சனம்

"நம்பர் 1 ப்ரோக்கர் செந்தில் பாலாஜி" அண்ணாமலை கடும் விமர்சனம்

Annamalai : திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை நம்பர் 1 ப்ரோக்கர் என அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 8, 2026, 06:49 PM IST
  • செந்தில் பாலாஜி நம்பர் 1 ப்ரோக்கர்
  • கரூரில் பட்டி போட்டு மக்களை அடைக்கிறார்
  • கோயம்புத்தூரில் அண்ணாமலை பேட்டி

ஸ்டாலின் டூ மம்தா: 5 மாநில முதலமைச்சர்களின் சொத்து மதிப்பு? யார் பணக்காரர்!
Richest CM
8வது ஊதியக்குழு: 30-35% சம்பள உயர்வு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு புத்தம் புது அப்டேட்
8வது ஊதியக்குழு: 30-35% சம்பள உயர்வு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு புத்தம் புது அப்டேட்
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 30-35% சம்பள உயர்வு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு புத்தம் புது அப்டேட்
தங்கம் விலை மிகப்பெரிய அளவில் குறையப்போகுது! நகைப்பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்
Gold price today
OTT Releases : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்கள்! தாய் கிழவி to நாங்கள்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
OTT Releases : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்கள்! தாய் கிழவி to நாங்கள்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
OTT Release
OTT Releases : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்கள்! தாய் கிழவி to நாங்கள்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
Annamalai : கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கும், பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைகும் இடையே வார்த்தைப் போர் முற்றத் தொடங்கியுள்ளது. கோவையில் செந்தில் பாலாஜி பேசும்போது, அண்ணாமலை நேர்மையான அரசியல்வாதியா? கடந்த முறை அவர் போட்டியிட்ட அரவக்குறிச்சி தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு ரூ.1000 பணம் கொடுக்கவில்லையா?, அண்ணாமலை இதற்கு பதில் சொல்லட்டும் என கூறியிருந்தார். மேலும், யார் யார் எங்க இருக்க வேண்டுமோ அவர்கள் இப்போது அங்கே இருக்கிறார்கள் என அண்ணாமலைக்கு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சீட் கிடைக்காதது குறித்த கேள்விக்கும் செந்தில்பாலாஜி பதில் அளித்தார்.

இந்த கேள்விகளுக்கு இன்று கோவை விமான நிலையத்தில் பதில் அளித்த அண்ணாமலை, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவர் தம்பியை ஒருமையில் காட்டமாக விமர்சித்தார். அண்ணாமலை பேசும்போது, "கோவை மாவட்டம் முழுவதும் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த செந்தில் பாலாஜி பினாமிகள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் வீதி வீதியாக சென்று பணம், வாட்ச் உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்கள் விநியோகித்து வருகின்றனர். கரூரில் இருந்து ஆட்களை இறக்குமதி செய்திருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி.

எத்தனை ஆட்களை கோவைக்கு கொண்டு வந்தாலும் இம்முறை செந்தில் பாலாஜி வெற்றிப் பெறப்போவதில்லை. அவரை அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்ச்சுனன் எளிமையாக தோற்கடித்துவிடுவார்கள். கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜியில் தொடங்கி சென்னை சேப்பாக்கம் வரை இந்த தோல்வி எதிரொலிக்கும். திமுகவுக்கு தோல்வியே கொங்கு மண்டலத்தில் இருந்து தான் தொடங்கப்போகிறது. 

செந்தில் பாலாஜி கரூருக்கு செல்கிறார், கோவைக்கு வருகிறார். அவர் என்ன செய்தாலும் இம்முறை தோல்வியை தவிர்க்க முடியாது. செந்தில் பாலாஜி ஒரு நம்பர் 1 ப்ரோக்கர், அவர் 300 நாட்களுக்கும் மேல் சிறையில் இருந்திருக்கிறார். அவரது தம்பி தலைமறைவாக ஓடி ஒளிந்தவர். இப்போது கரூரில் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், இந்த தேர்தலில் செந்தில் பாலாஜிக்கு தோல்வி உறுதி. நான் அரவக்குறிச்சி உள்ளிட்ட எந்த தேர்தலில் போட்டியிட்ட போதும் பணம் கொடுக்கவில்லை. நீங்களே கோவை தொகுதியோ அல்லது அரவக்குறிச்சி தொகுதிக்கோ நேரடியாக சென்று மக்களிடம் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். அண்ணாமலையாகிய நான் நேர்மையான அரசியலை முன்னெடுக்கிறேன். திமுக கூட்டணிக்குள் மிகப்பெரிய சிக்கல் இருக்கிறது. ராகுல்காந்தி ஒருமுறைகூட புதுச்சேரியில் ஸ்டாலின் பெயரை பயன்படுத்தவில்லை" என பேசினார்.

இதனிடையே பொள்ளாச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த செந்தில் பாலாஜி, பொள்ளாச்சி தொகுதியை 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திமுக கைப்பற்றும் என உறுதியாக கூறினார். " பொள்ளாச்சி தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் கோரிக்கை. ஆனால், அதிமுக ஆட்சியில்  பல்வேறு மாவட்டங்கள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டபோதும் பொள்ளாச்சியை மாவட்டமாக அறிவிக்கவில்லை. இது ஏன்? இப்போது பொள்ளாச்சி தனி மாவட்டமாக அறிவிப்போம் என வாக்குறுதி கொடுக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆட்சிக்கு வரப்போவதில்லை. பொள்ளாச்சி மக்களின் கோரிக்கை நிச்சயம் தலைவரிடம் எடுத்துச் செல்வேன்" என கூறினார் செந்தில் பாலாஜி.

மேலும் படிக்க | விஜய் - எடப்பாடி பழனிசாமி போட்ட டீலிங்? பெரம்பூர், எடப்பாடி தொகுதி முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | தேர்தல் நேரத்தில் பரபரப்பு.. தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபி மாற்றம்.. இதுவே முதல் முறையாம்!

Karthikeyan Sekar

AnnamalaiSenthil BalajiCoimbatore newsTamil Nadu Politics 2026Annamalai speech today

