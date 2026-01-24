ஓபிஎஸ் - சேகர்பாபு சந்திப்பு.. திமுகவில் இணையும் பன்னீர்செல்வம்? பக்கா பிளான்!

TN Politics Latest News: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் இன்னும் மூன்று மாதங்களில் நடைபெற உள்ளன. இதனால் அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. தற்போது தமிழகத்தில் ஆளும் திமுக அரசு மீண்டும் நாங்கள்தான் ஆட்சிக்கு வருவோம் என கர்ஜித்து வருகின்றனர். மறுபக்கம் ஆளும் திமுகவிற்கு எதிராக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என அதிமுக, அன்புமணி பாமக, பாஜக, தாமாக, புதிய நீதிக் கட்சி என பல்வேறு கட்சிகள் ஒன்றிணைந்துள்ளன.
சூடுபிடிக்கும் அரசியல் களம்
இன்னொரு புறம் நடிகர் விஜய் புதிதாக கட்சியை தொடங்கி வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்க தயாராகி வருகிறார். திமுகதான் எங்களின் ஒற்றை எதிரி என விஜய் முழக்கமிட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் மிகப்பெரிய திருப்பமாக விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இணைந்தார். இன்னும் பல தலைவர்கள் அதிமுகவில் இருந்து தவெகவில் இணைய இருக்கின்றனர் என்று கூறி இருக்கிறார்.
ஓபிஎஸ் - சேகர்பாபு சந்திப்பு?
குறிப்பாக அவர் அமமுக டிடிவி தினகரன் மற்றும் ஓபிஎஸ் போன்றோர் தவெகவுடன் கைகோப்பார்கள் என கூறினார். ஆனால் ஏற்கனவே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய டிடிவி தினகரன் மீண்டும் அவர்களுடனேயே இணைந்துள்ளார். இந்த சூழலில், ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் நிலை என்னவென்று தெரியாமல் இருந்த நிலையில், தற்போது ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தி வெளியாகி உள்ளது.
திமுகவில் இணைகிறாரா ஓபிஎஸ்
அதாவது, ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் திமுக அமைச்சர் சேகர்பாபு சந்தித்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த சந்திப்பு தமிழக சட்டசபையில் சபாநாயகர் அப்பாவு அறையில் நடந்ததாகவும் கிட்டத்தட்ட 20 நிமிடங்கள் இருவரும் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டதாகவும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. இந்த செய்தி தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
பலரும் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணையப்போகிறாரா? திமுகவில் இணைந்தால் தனது சீட்டு கிடைக்கும் என்பதால் ஓபிஎஸ் அக்கட்சியில் இணைய யோசிக்கிறாரா போன்ற பல கேள்விகள் எழும்பி உள்ளன.
