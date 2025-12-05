English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அமித்ஷாவை சந்தித்தது ஏன்...? ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஓபிஎஸ் பளீச்!

அமித்ஷாவை சந்தித்தது ஏன்...? ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஓபிஎஸ் பளீச்!

O Panneerselvam: டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசியது குறித்து முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 5, 2025, 01:52 PM IST
  • தனி கட்சி ஆரம்பிப்பேன் என்று சொல்லவே இல்லை - ஓபிஎஸ்
  • செங்கோட்டையன் என்னுடன் பேசவில்லை - ஓபிஎஸ்
  • அடுத்த கட்ட நகர்வு தொண்டர்களின் எண்ணம்படி தான் நிகழும் - ஓபிஎஸ்

அமித்ஷாவை சந்தித்தது ஏன்...? ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஓபிஎஸ் பளீச்!

O Panneerselvam About Meeting With Amit Shah: முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் 9ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, அதிமுக தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள், தலைவர்கள் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் தொடர்ந்து மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

O Panneerselvam: ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஓபிஎஸ் மரியாதை 

முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலையில் ஜெயலலிதா மற்றும் எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தியிருந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவருமான ஓ.பன்னீர்செல்வமும் இன்று ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்திற்கு வருகை தந்தார். ஜெயலலிதா மற்றும் எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து ஓபிஎஸ் மரியாதை செலுத்தினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ. பன்னீர்செல்வம், ஜெயலலிதாவின் 9வது நினைவு தினத்தை ஒட்டி அதிமுகவின் எம்ஜிஆரின் தொண்டர் உரிமைகளை பாதுகாக்கின்ற கட்சியாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற நாங்கள் ஜெயலலிதாவின் நினைவு தினத்தை ஒட்டி அவரது நாட்டிற்கும் கட்சிக்கும் ஆற்றிய பணிகளை நினைவு கூர்ந்துள்ளோம் என்றார். மேலும் புகழஞ்சலி செலுத்த கூடி இருக்கின்ற அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் கட்சியின் கண்மணிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்தார்.

O Panneerselvam: மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு 

டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உடனான சந்திப்பு குறித்த கேள்விக்கு, மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு என ஓபிஎஸ் பதிலளித்தார். சந்திப்பின்போது இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலைகளை எடுத்துக் கூறியதாகவும், அதனை கவனமாக கேட்டு, தன்னுடைய அன்பான வார்த்தைகளை கூறி அனுப்பினார் என்றும் ஓபிஎஸ் கூறினார். மேலும் அவர், "அதிமுகவின் நிறுவனர் எம்ஜிஆர் எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கினாரோ, யாராலும் வெல்ல முடியாத இயக்கமாக ஜெயலலிதா இந்த இயக்கத்தை வழி நடத்தி இருந்தார். அந்த நிலை மீண்டும் உருவாக வேண்டும் என்பதுதான் தொண்டர்களின் எண்ணம்" என்றார்.

O Panneerselvam: தனிக்கட்சி குறித்து ஓபிஎஸ்

தனிக்கட்சி ஆரம்பிக்கப் போவதாக நீங்கள் தெரிவித்தீர்களே என்ற கேள்விக்கு, "நான் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த நிலையிலும் தனி கட்சி ஆரம்பிப்பேன் என்று  சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் கேள்வி கேட்பது தவறு, அதனை கேட்க வேண்டாம்" என்றார். செங்கோட்டையன் தொடர்பான கேள்விக்கு, "செங்கோட்டையன் என்னுடன் பேசவும் இல்லை. அடுத்த கட்ட நகர்வு தொண்டர்களின் எண்ணம்படி தான் நிகழும்" என்றார்.

O Panneerselvam: அமித்ஷாவை சந்தித்தது இதனால்தான்... 

2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் உங்களது பங்கு என்னவாக இருக்கும் என்ற கேள்விக்கு, "அதற்கு ஏன் அவசரப்படுகிறீர்கள்... இன்னும் ஆறு மாதம் உள்ளது, பொறுத்திருங்கள், நல்ல செய்தி வரும்" என பதிலளித்தார்.
அதிமுகவில் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் திமுகவில் சேர்க்கின்றார்கள் என்ற கேள்விக்கு, "இது ஜனநாயக நாடு, இங்கு யார் வேண்டுமானாலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். அதிமுக தொண்டர்களின் இயக்கம், எம்ஜிஆரின்
இயக்கம், அது பழுதுபடாது. எங்களின் நோக்கமும் கொள்கையும் ஒன்று. பிரிந்து இருக்கக்கூடிய அதிமுக சக்திகள் ஒன்று பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை சென்று சந்தித்தோம்" என்றார். 

மேலும் படிக்க | ஓபிஎஸ் - அமித் ஷா டெல்லியில் சந்திப்பு! மீண்டும் அதிமுகவில் இணையவுள்ளார்?

மேலும் படிக்க | அமித்ஷாவுடன் ஓ.பிஎஸ் சந்திப்பு... இபிஎஸ் சந்திக்காதது ஏன்? - நயினார் விளக்கம்!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

