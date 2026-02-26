திமுகவில் ஓபிஎஸ் இணைவது உறுதி.. ஆனால் இன்று இல்லை! என்ன காரணம்?

O. Panneerselvam Latest News: முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இடையே யுத்தம் நடந்த நிலையில், சட்ட ரீதியாகவும் கட்சியிலும் அவர் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்தார். அதிமுகவின் கதவுகள் நிரந்தரமாக முடப்பட்டதால், அவரது ஆதரவாளர்களும் ஒவ்வொருவராக கலைந்து மற்ற கட்சிகளில் இணைய தொடங்கினர். இருப்பினும் ஓபிஎஸ் பாஜவை நம்பினார். ஆனால் பாஜகவோ அதிமுகவுடன் கைகோர்த்து அவரை கழற்டிவிட்டது.
ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் வெற்று கூடாரம்
சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வருவதால், ஓ. பன்னீர் செல்வத்துடன் இருந்த மனோஜ் பாண்டியன், வைத்திலுங்கம் ஆகியோர் திமுகவில் இணைந்தனர். ஜேசிடி பிரபாகர், கு,ப, கிருஷ்ணன் ஆகியோர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர். மறுபக்கம் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் புதிய கட்சியை தொடங்கிவிட்டார். இந்த சூழலில், ஓ.பி.எஸ் தனது அரசியல் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய முடிவை எடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. யார் இல்லாத வெறும் கூடாரத்தை வைத்து என்ன செய்வது எதை நிரூபிப்பது.
திமுகவில் ஓபிஎஸ் இணைவது உறுதி?
இந்த நிலையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. முன்னதாக தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோரை மகன் ரவீந்திரநாத் உடன் சென்று நேரில் சந்தித்து பேசினார். இதனால் அவர் திமுகவில் இணைவது உறுதி என பேசப்பட்டு வந்தது.
இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களில் இணையலாம்
தற்போது இன்று (பிப்ரவரி 26) ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவின் தலைமையகமான அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு சென்று முதலமைச்சர் தலைமையில் திமுகவில் இணைய உள்ளார் என்று தகவல் வெளியானது. இந்த நிகழ்வு மதிய நேரத்தில் நடக்கும் என கூறப்பட்டது. ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முத்த தலைவரான நல்லக்கண்ணுவின் இறுதி அஞ்சலி இன்று நடைபெறுவதால் திமுக ஓபிஎஸ் இணையும் நிகழ்வை நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதனால் இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களில் ஓபிஎஸ் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுகவும் இணையும் நிகவும் அரங்கேறும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
