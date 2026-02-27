திமுகவில் ஓபிஎஸ்... இனி விஸ்வாசம் ஸ்டாலினுக்கா...? அரசியல் எதிர்காலம் என்ன?

Tamil Nadu political Latest News: அதிமுகவில் ஒரு முக்கிய தலைவராக திகழ்ந்து வந்தவர் ஓ. பன்னீர்செல்வம். அவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இருந்த போது முக்கிய அமைச்சர் பதவில் இருந்தவர். கிட்டத்தட்ட ஜெயலலிதாவின் வலது கையாக இருந்தவர் ஓ. பன்னீசெல்வம். ஜெயலலிதா மறைந்த போது, சில மாதங்கள் முதல்வராக இருந்தவர். அதற்கு முன்பும் 2014ல் சிறுதி காலம் முதலமைச்சராக பதவி வகித்தார்.
ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை நீக்கிய எடப்பாடி
இந்த சூழலில், அதிமுகவின் மற்றொரு முக்கிய நபரான எடப்பாடி பழனிசாமி உடன் மோதல் ஏற்பட்டதால் தற்போது அக்கட்சியில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்துள்ளார். ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். அதன்பின் ஓபிஎஸ் தம்மை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்த்துக்கொள்ள முயற்சி செய்தார். ஆனால் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுகவில் சேர்க்க கூடாது என்பதில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியாக இருந்தார்.
இதையடுத்து ஓ. பன்னீர்செல்வம் கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியில் சுயேச்சையாக இராமநாதபிரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். ஆனால் 1.66 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட நவாஸ் கனி தோற்கடித்தார். தற்போது அதிமுக பாஜக கைகோர்த்த நிலையில், ஓபிஎஸ் தனித்து விடப்பட்டார். ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களும் மற்ற கட்சிகளில் இணைய தொடங்கினர்.
தனித்துவிடப்பட்ட ஓபிஎஸ்
மனோஜ் பாண்டியன், வைத்திலிங்கம் ஆகியோர் திமுகவில் இணைந்தனர். ஜேசிடி பிரபாகர், கு,ப, கிருஷ்ணன் ஆகியோர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர். பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனும் ஓபிஎஸ்ஸின் அரசியல் வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என புதிய கட்சியை தொடங்கி அவரிடம் இருந்து விலகினார். ஓ.பன்னீர்செல்வம் முக்கிய முடிவு ஒன்றை எடுக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டார்.
திமுகவில் இணைந்த ஓ. பன்னீர்செல்வம்
இந்த சூழலில், கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஓபிஎஸ் தனது மகன் ரவீந்திரநாத் உடன் திமுக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்தார். இதனால் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணையப்போகிறார் என்ற பேச்சுகள் எழுந்தன. இந்த நிலையி, இன்று (பிப்ரவரி 27) முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் தன்னை இணைத்து கொண்டார் ஓபிஎஸ்.
வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஓ. பன்னீர்செல்வத்திற்கு திமுக வாய்ப்பளிக்குமா?
இந்த நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு தமிழக முதமைச்சர் முக ஸ்டாலின் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வாய்ப்பளிப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், ஓ. பன்னீர்செல்வத்திற்கு அவரது போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் போட்டியிட திமுக வாய்ப்பளிக்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
2021 தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் வெற்றி
கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் 1 லட்சம் வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்து திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தங்கம் தமிழ் செல்வன் 89029 வாக்குகள் பெற்று 11 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். இந்த தொகுதியில் ஓ. பன்னீர்செல்வம் 2011, 2016, 2021 என தொடர்ந்து மூன்று முறை வென்றுள்ளார்.
போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவாரா?
அதனால் வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஓபிஎஸ்-க்கு திமுக வாய்ப்பளிக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஆனால் திமுகவுக்காக இத்தனை நாள் வேலை பார்த்த தங்க தமிழ் செல்வன் போன்றோர் இதற்கு ஒப்புக்கொள்வார்களா என்று தெரியவில்லை. இருப்பினும் திமுகவின் தலைமை முடிவே இறுதியானது. வரும் காலங்களில் அடுத்தடுத்த நகர்வுகள் தெரியவரும். மேலும், ஓபிஎஸ் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்கும் பட்சத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் என்ன முடிவு எடுக்கிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
