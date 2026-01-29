English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அதிமுகவில் இணைய நான் ரெடி.. அண்ணன் இபிஎஸ் ரெடியா? ஓபிஎஸ் பளீச்

அதிமுகவில் இணைய நான் ரெடி.. அண்ணன் இபிஎஸ் ரெடியா? ஓபிஎஸ் பளீச்

O Panneerselvam On AIADMK: அதிமுகவில் ஒன்று சேர நான் ரெடி தான் என்று அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 29, 2026, 01:57 PM IST
  • மீண்டும் இணையும் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ்?
  • நான் அதிமுகவில் இணைய தயார்
  • ஓபிஎஸ் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

அதிமுகவில் இணைய நான் ரெடி.. அண்ணன் இபிஎஸ் ரெடியா? ஓபிஎஸ் பளீச்

O Panneerselvam On AIADMK: 2026 தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ளன. இதனால், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதற்கிடையில், எடப்பாடி பழனிசாமியை விமர்சித்து வந்த அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் திடீரென என்டிஏ கூட்டணியில் இணைந்துள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமி துரோகி என கூறிவந்த டிடிவி தினகரன், திடீர் ட்விஸ்ட்டாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இணைந்து எடப்பாடியை பாராட்டி வருகிறார்.  

ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை

இதனை தொடர்ந்து, ஓ.பன்னீர்செல்வம், தேமுதிகவும் இன்னும் கூட்டணி முடிவை இறுதி செய்யவில்லை. இதில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூட்டணி முடிவில் மவுனம் காத்து வருகிறார். இதனால், ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் விலகி, திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் இணைந்து வருகின்றனர். 

இந்த நிலையில், கூட்டணி குறித்து முடிவு எடுக்க இன்று (ஜனவரி 29) ஆலோசனை நடத்தினார். பெரியகுளத்தில் உள்ள அவரது பண்ணை வீட்டில் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கூட்டணி குறித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை நடத்தினார்.  அதன்பிறகு, அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். 

அதிமுகவில் இணைய நான் தயார்

அப்போது அவர் பேசுகையில், "கூட்டணி குறித்து என்னுடைய நிலைபாடு தொடர்பாக யூகங்கள் அடிப்படையில் வதந்திகள் பரப்புவதை ஊடகங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் அதுதான் ஜனநாயகத்திற்கு அழகு. சட்டபோராட்டம் நடத்தி வரும் இயக்கமாக அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது.  

எங்களிடம் தொண்டர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதற்காக ராமநாதபுரத்தில் பலாப்பழ சின்னத்தில் சுயேட்சையாக  போட்டியிட்டேன் அப்போது எவ்வாறெல்லாம் இடையூறு  செய்தார்கள் என்று உங்களுக்கே தெரியும். தொண்டர்களும் மக்களும் என் பக்கம் இல்லை என்று செயற்கையான சூழலை உருவாக்கிட சூழ்ச்சி செய்தார்கள். 

தொண்டர்களின் உரிமை காக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த இயக்கம் செயல்பட்டு வருகிறது அதற்காகத்தான் சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம் தற்போது வரை அதிமுக ஒன்றிணைைய வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கமே தவிர நான் தனியாக வெற்றி வேண்டும்  பெற கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இல்லை

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என கருத்தை தான் நானும் கூறி வருகிறேன் என தெரிவித்தார். அதிமுக அனைவரும் ஒன்றிணைய நான் தயார். டிடிவி தினகரன் மற்றும் என்னுடைய  அருமை அண்ணன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தயாரா?" என கூறியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க: கிளாம்பாக்கத்தில் கஷ்டப்பட வேணாம்! பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

மேலும் படிக்க: ஒரு குடும்பமே கொலை! சாக்குமூட்டையில் இளைஞர், மனைவி, குழந்தை உடல்கள்.. சென்னையில் பகீர் சம்பவம்

 

 

O PanneerselvamAIADMKEdappadi Palaniswami2026 Tamil Nadu Assembly ElectionTTV Dhinakaran

