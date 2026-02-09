திமுகவில் இணையும் ஓபிஎஸ்? வெளியான முக்கிய தகவல்! ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்ட்!

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் உள்ள நிலையில், ஒவ்வொரு நாளும் அரசியலில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. முன்னாள் முதல்வரான ஓ பன்னீர்செல்வம் எந்த கூட்டணியில் இணைவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது. அதிமுகவில் இணைவதற்கு அவர் முயற்சிகள் எடுத்தாலும் அதற்கு எந்த ஒரு பலனும் கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் திமுக கூட்டணிக்கு செல்வாரா என்ற கேள்விகள் எழுந்து வரும் நிலையில், ஓ பன்னீர்செல்வம் ஒரே வரியில் அளித்துள்ள பதில் தற்போது பேசு பொருளாகி வருகிறது.
செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம், இந்த தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி வைப்பேன் என்பதை மழுப்பலாகவே பதில் அளித்துள்ளார். தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று தெரிவித்திருந்தீர்கள்.. தைமாதே முடிய போகிறது... என்ன முடிவு? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த ஒ பன்னீர்செல்வம், தை மாதம் முடிய இன்னும் சில நாட்கள் இருக்கிறது. அவசரம் வேண்டாம். தேர்தலுக்கு இன்னும் மூன்று மாதங்கள் உள்ளன. எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் அதை உங்களுக்கு நிச்சயம் தெரிவிப்பேன் என்று பதில் அளித்துள்ளார். இந்த பதில் மீண்டும் அதிமுக கூட்டணியில் இணைவாரா அல்லது திமுகவிற்கு செல்கிறாரா என்பது குறித்த தெளிவான தகவல்கள் இல்லாததால் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | TNPSC-ல் முறைகேடா...? தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர் டிரான்ஸ்பர் - வெங்கட பிரியா IAS நியமனம்
ஓபிஎஸ்-ன் தற்போதைய நிலை!
அதிமுகவில் இருந்து முழுமையாக நீக்கப்பட்ட பிறகு கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியில் ராமநாதபுரத்தில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டார். ஆனால் அவரால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. அதன் பிறகு பாஜகவுடனும் அவருக்கு சில மனக்கசப்புகள் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. பாஜக மேலிடமும் அவர் மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மீண்டும் அதிமுகவில் இணைவதற்கு சில காய்களை நகர்த்தினார் ஓபிஎஸ். ஆனாலும் அவை தோல்வில் தான் முடிவடைந்துள்ளது.
திமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ்
அதிமுக மற்றும் பாஜக என இரண்டு கட்சிகளும் அவரை ஓரம் கட்டியதால், ஓ பன்னீர்செல்வம் திமுக கூட்டணியை நாட உள்ளதாக கடந்த சில நாட்களாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஓபிஎஸ் தரப்பில் உள்ள சிலர் திராவிட கொள்கை அடிப்படையில் திமுகவுடன் இணைவதில் தவறில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். தென் மாவட்டங்களில் தனக்குள்ள பலத்தை பயன்படுத்தி திமுகவிடம், தனது ஆதரவாளர்களுக்காக சில சீட்களை வாங்க திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்து ஓ பன்னீர்செல்வம் அல்லது திமுக தரப்போ எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. ஆனாலும் திரை மறைவாக பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அடுத்த கட்ட நகர்வுகள்
சமீபத்தில் ஆன்மீகச் சுற்றுலா சென்றுள்ள ஓ பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த மாத இறுதிக்குள் அல்லது தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் முன் ஏதாவது ஒரு கூட்டணியில் இணைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. அதிமுக கூட்டணியில் ஓ பன்னீர் செல்வத்தை சேர்த்துக் கொள்ள பாஜக விரும்பினாலும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி முடியவே முடியாது என்பதில் ஆணித்தனமாக இருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடிதம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ