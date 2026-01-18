தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி? ஓ பன்னீர்செல்வம் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

அதிமுக நிறுவனரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எம்ஜிஆர் அவர்களின் 109ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள எம்ஜிஆர் திருவுருவ சிலைக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி தொண்டர்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினார். அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். ஏழை எளிய மக்களுக்காகவும் அடிதட்டில் இருக்கின்ற தொண்டர்களுக்காகவும் அதிமுக என்ற மாபெரும் இயக்கத்தை எம்ஜிஆர் உருவாக்கினார். தொண்டர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த இயக்கம் எம்ஜிஆர் அவர்களாலும் ஜெயலலிதா அவர்களாலும் தொண்டர்களுக்கான இயக்கமாக யாராலும் வெல்ல முடியாது இயக்கமாக உருவாக்கினர்.
மேலும் படிக்க | புதுக்கோட்டையில் ஜல்லிக்கட்டு காளைக்காக இளைஞர் கொலை
எம்ஜிஆர் சாதனை
தமிழகத்தில் மூன்று முறை யாராலும் அசைக்க முடியாத முதலமைச்சராக நல்ல பல திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு எம்ஜிஆர் அளித்தார். ஜெயலலிதா அவர்கள் அதிமுக நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்று 30 ஆண்டுகாலம் சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் தாங்கி இந்த இயக்கத்தை மாபெரும் இயக்கமாக உருவாக்கி வளர்த்தெடுத்தார் என்பதுதான் அதிமுகவின் வரலாறு. வரலாற்றை உருவாக்கிய இரு தலைவர்கள் நினைவாக பிறந்தநாள் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். யாருடன் கூட்டணி என்பது இன்னும் சில தினங்களில் அறிவிப்பேன், பிரதமர் கூட்டத்திற்கான அழைப்பு வரவில்லை.
தனி கட்சி இல்லை
நான் எந்த ஒரு கட்சியை தொடங்க போவது இல்லை. எம்ஜிஆர் அவர்கள் உருவாக்கிய சட்ட விதிகளின்படி தான் அதிமுக 50 ஆண்டு காலமாக வெற்றி நடை போட்டது. தற்போது கழக சட்டவிதிக்கு ஊடு ஏற்பட்டிருக்கிறது அவர் உருவாக்கிய சட்ட விதிகளை சில திருத்தங்கள் செய்துள்ளார்கள். ஒரே ஒரு விதியை மட்டும் ரத்து செய்யவும் திருத்தம் செய்வோம் கூடாது என சட்டவிதியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதிமுகவின் பொது செயலாளர் தலைமை பதவி தொண்டர்கள் அடிமட்ட தொண்டர்கள் விசுவாசம் மிக்க தொண்டர்களால் தேர்தலில் மூலமாக தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது தான் சட்ட விதி. அந்த சட்டவிதியை மட்டும் யாராலும் மாற்றம் செய்ய முடியாது இன்றைக்கு நிலைமை கழக சட்டவிதையை திருத்தம் செய்திருக்கிறார்கள் சாதாரண தொண்டன் கூட கழகப் பொதுச் செயலாளர் தேர்தலில் போட்டியிட முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு பொதுச்செயலாளர் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பத்து மாவட்ட செயலாளர்கள் முன்மொழிய வேண்டும் 10 மாவட்ட செயலாளர்கள் வழிமொழிய வேண்டும் என திருத்தம் செய்துள்ளனர்.
உச்ச நீதிமன்றம்
இது தொடர்பாக நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்றோம் அங்கு உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை நாடுமாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் வழக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எங்களுடைய நியாயத்தை இந்த இயக்கம் யாருக்கு எதற்காக தொடங்கப்பட்டது தலைவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம். சட்ட போராட்டத்தில் உறுதியாக வெற்றி கிடைக்கும். எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அதிமுக நிச்சயமாக திமுகவை வெற்றி பெற முடியாது அவர் பொறுப்பேற்ற பிறகு நடந்த அனைத்து தேர்தல்களிலும் வெற்றி பெற முடியவில்லை. அதிமுகவில் பிரிந்திருக்கும் சக்திகள் அனைத்தும் இணைய வேண்டும். சர்வாதிகாரப் போக்கில் இணைக்க மாட்டேன் என சொல்வதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவீர்களா என்ற கேள்விக்கு, உங்கள் யூகங்களுக்கு பதில் அளிக்க முடியாது. அதிமுகவில் அனைவரும் இணைய வேண்டும் என பாஜக ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்த நிலையில் அதே நிலைப்பாட்டில் பாஜக இருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு, புத்திமதி சொன்னால் கேட்க வேண்டியவர்கள் கேட்க வேண்டும் இல்லையென்றால் நான் என்ன செய்வது என தெரிவித்தார்.
மேலும் படிக்க | விட்டுச் சென்ற பெண்ணை... சுட்டுக்கொன்ற Ex கணவன்... திருமண நாளில் நடந்த கொடூரம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ