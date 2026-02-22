English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • உதயசூரியன் சின்னத்தில் நிற்கும் ஓ பன்னீர் செல்வம்? திமுக வைத்த ட்விஸ்ட்?

உதயசூரியன் சின்னத்தில் நிற்கும் ஓ பன்னீர் செல்வம்? திமுக வைத்த ட்விஸ்ட்?

எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் ஓ பன்னீர் செல்வத்திற்கு இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக, எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓபிஎஸ்-ஐ கட்சியிலிருந்து நீக்கினார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 22, 2026, 10:04 AM IST
  • திமுகவில் சேர மறுத்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்.
  • ஆதரவாளர்களுக்கு 'சீட்' கிடைக்குமா?
  • பின்னணி தகவல்!

Trending Photos

IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!
சனியின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்! பணத்தையும் குவிக்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
சனியின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்! பணத்தையும் குவிக்கலாம்
S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்
camera icon6
Samsung
S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்
சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்
camera icon5
Holi
சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்
உதயசூரியன் சின்னத்தில் நிற்கும் ஓ பன்னீர் செல்வம்? திமுக வைத்த ட்விஸ்ட்?

தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஆன ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் அரசியல் வாழ்க்கை தற்போது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் ஓ பன்னீர் செல்வத்திற்கு இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக, எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓபிஎஸ்-ஐ கட்சியிலிருந்து நீக்கினார். இதனை தொடர்ந்து அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் பிரச்சனைகளை செய்த ஓபிஎஸால் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைய முடியவில்லை. பல்வேறு சட்ட போராட்டங்களை நடத்தியும், அனைத்திலும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான் வெற்றி பெற்றார். இந்நிலையில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தனித்து விடப்பட்டுள்ளார் ஓ பன்னீர்செல்வம். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | Shutdown: நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

திமுகவில் இணைய உள்ளாரா?

சமீபத்தில் முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினை திமுக அலுவலகத்தில் சந்தித்த ஓபிஎஸ், தனது ஆதரவாளர்களுக்கு சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட சீட் ஒதுக்க கோரி அணுகியதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் பன்னீர் செல்வத்தையும், நீங்கள் திமுகவில் இணை வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் திமுக தரப்பிலிருந்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அந்த அழைப்பை ஓ பன்னீர்செல்வம் மறுத்துவிட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது 

தனிக்கட்சி தொடங்குவாரா?

அதிமுகவில் தனக்கு உரிமை கோரி வரும் ஓபிஎஸ் வழக்கு, நிலுவையில் உள்ள நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தனி கட்சி தொடங்கினால் அதிமுகவை மீண்டும் உரிமை கோர முடியாது என்பதால் தணிக்கட்சி தொடங்காமல் இருந்து வருகிறார். மீண்டும் ஓ பன்னீர்செல்வதை அதிமுகவில் சேர்த்துக்கொள்ள வாய்ப்பே இல்லை என்று எடப்பாடி தரப்பும் தெரிவித்துள்ளது. இதனால் பாஜக சார்பில் அவர் போட்டியிடுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. தற்போது அந்த கதவுகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் விஜய்யுடன் கூட்டணி வைப்பார் என்ற பேச்சுக்களும் எழுந்தது. ஆனால் தவெக தரப்பில் அவரை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில் ஓபிஎஸ்-ன் ஆதரவாளர்கள் வைத்திலிங்கம், மனோஜ் பாண்டியன் ஆகியோரும் அவரிடமிருந்து விலகி திமுகவில் இணைத்து கொண்டனர். 

ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் அடுத்த மூவ்?

தற்போது ஓ பன்னீர்செல்வம் பக்கம் ஒரு சில ஆதரவாளர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். இந்நிலையில் அவர்களுக்கு எப்படியாவது இந்த தேர்தலில் சீட் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் முதல்வரை சந்தித்துள்ளார். ஆனால் திமுக தரப்பில் அவர்களை உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்றும், நீங்களும் திமுகவில் இணைய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. அதிமுக ஆட்சியில் முதல்வராக இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்து உதயசூரியின் சின்னத்தில் போட்டியிட்டால் என்ன ஆகும் என்பதை மனதில் கொண்டு இந்த அழைப்பை நிராகரித்துவிட்டார் என்றும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 

கடைசி ஆப்சன்?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகையால் திமுகவின் வாக்குகள் சிதறும் என்ற அச்சத்தில் திமுக தலைமையுள்ளதால், அதிமுக கட்சியை சேர்ந்த ஓ பன்னீர்செல்வத்தை தங்கள் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டால் தென் மாவட்டங்களில் கூடுதல் பலத்தை பெறலாம் என்றும் திமுக எண்ணுகிறது. ஆனாலும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ஓ பன்னீர்செல்வம் தீவிர ஆலோசனைகள் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. திமுகவில் இணைய மறுத்துள்ள ஓபிஎஸ், தனது ஆதரவாளர்களுடன் தினசரி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். இவை எதுவுமே சரிவரவில்லை என்றால் சசிகலாவிடம் சென்று தஞ்சம் அடைந்து விடலாம் என்றும், அவருடன் இணைந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி வைக்க முடியுமா என்பதையும் யோசித்து வருகிறார். ஜெயலலிதா இருந்த காலத்திலேயே முதல்வராக இருந்த ஓபிஎஸ், தற்போது அரசியல் எதிர்காலமே இல்லாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | விவசாய கடன், நகைக்கடன் தள்ளுபடி? தமிழக அரசின் அறிவிப்பு என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
O PannerselvamDMK2026 ElectionADMKEdappadi palanisami

Trending News