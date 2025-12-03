ஓபிஎஸ் - அமித் ஷா டெல்லியில் சந்திப்பு! மீண்டும் அதிமுகவில் இணையவுள்ளார்?

தமிழக அரசியல் களம் பரபரப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் வேளையில், முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து சுமார் 20 நிமிடங்கள் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார். அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே மீண்டும் நெருக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. பாஜக கூட்டணியிலிருந்து விலகுவதாக ஓபிஎஸ் அண்மையில் அறிவித்திருந்த சூழலில், அமித் ஷாவின் அழைப்பின் பேரிலேயே அவர் டெல்லிக்கு விரைந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பின்னணி என்ன?
சமீபத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வந்திருந்தபோது, அவரை சந்திக்க ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் அனுமதி கேட்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த ஓபிஎஸ், பாஜக கூட்டணியுடனான உறவை முறித்துக்கொள்வதாக அறிவித்தார். அதனை தொடர்ந்து, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலை கிளப்பியது. அவர் திமுக கூட்டணியை நோக்கி நகர்கிறாரோ என்ற சந்தேகத்தையும் இது எழுப்பியது. இந்த சூழலில்தான், பாஜக மேலிடத்தின் அழைப்பை ஏற்று ஓபிஎஸ் டெல்லி சென்று அமித் ஷாவை சந்தித்துள்ளார்.
சந்திப்பில் நடந்தது என்ன?
டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்த 20 நிமிட சந்திப்பில், ஓபிஎஸ்-ன் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்தும், எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் வியூகங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. ஓபிஎஸ் தனிக்கட்சி தொடங்கும் பட்சத்தில், அவர் பாஜக கூட்டணியிலேயே தொடர வேண்டும் என்று அமித் ஷா வலியுறுத்தியதாக டெல்லி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்கும் முடிவை கைவிடுமாறு அமித் ஷா கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்
இதற்கிடையில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இந்த விவகாரம் குறித்து விளக்கமளித்துள்ளார். "ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரிடம் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம் என்று தொலைபேசியில் கேட்டுக்கொண்டேன். பிரதமர் மோடியை சந்திக்க ஓபிஎஸ் அனுமதி கேட்டது குறித்து எனக்கு தகவல் வரவில்லை. முன்கூட்டியே தெரிந்திருந்தால் நிச்சயம் ஏற்பாடு செய்திருப்பேன்" என்று அவர் கூறியுள்ளார். ஆனால், ஓபிஎஸ் தரப்போ, "நாங்கள் ஆறு முறை தொடர்புகொண்டும் நயினார் நாகேந்திரன் அழைப்பை ஏற்கவில்லை" என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
அரசியல் திருப்பங்கள்
ஏற்கனவே அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ளது அரசியல் களத்தை சூடுபிடிக்க வைத்துள்ளது. இந்த நிலையில், ஓபிஎஸ்-ன் அடுத்த கட்ட நகர்வு என்னவாக இருக்கும் என்பது தான் அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. அவர் பாஜகவின் கட்டளையை ஏற்று அந்த கூட்டணியிலேயே தொடருவாரா அல்லது திமுக பக்கம் சாய்வாரா என்பது விரைவில் தெரியவரும். மொத்தத்தில், அமித் ஷாவுடனான இந்த சந்திப்பு தமிழக அரசியலில் மீண்டும் ஒரு புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றே சொல்லலாம்.
