  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சட்டமன்ற தேர்தல்: தேனியில் களமிறங்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்? ஓபிஎஸ் வைத்த கோரிக்கை!

சட்டமன்ற தேர்தல்: தேனியில் களமிறங்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்? ஓபிஎஸ் வைத்த கோரிக்கை!

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் விருப்ப மனுக்களை வாங்கிச் சென்ற உடன்பிறப்புகள் தற்போது அதனை பூர்த்தி செய்து மீண்டும் தலைமைக்கு கொடுத்து வருகின்றனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 6, 2026, 05:20 PM IST
  • உதயசூரியன் சின்னத்தில் களமிறங்கும் ஓபிஎஸ்?
  • போடி, ஆண்டிப்பட்டியைக் குறிவைத்து..
  • திமுகவில் விருப்பமனு தாக்கல் செய்த ரவீந்திரநாத்!

சட்டமன்ற தேர்தல்: தேனியில் களமிறங்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்? ஓபிஎஸ் வைத்த கோரிக்கை!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளுக்கு நாள் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது மகன் ரவீந்திரநாத் குமார் ஆகியோர் திமுக சார்பில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட விருப்ப மனுவை பதிவு செய்துள்ளனர். திமுகவில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்த பிறகு தங்களது சொந்த தொகுதியான தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆண்டிபட்டி. போடிநாயக்கனூர் மற்றும் கம்பம் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட விருப்ப மனுவை அளித்துள்ளனர். ஓபிஎஸ்-ன் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாக இருந்த நிலையில், திமுகவில் இணைந்த இவர்களுக்கு கேட்ட தொகுதிகள் கிடைக்குமா? அப்படி கிடைத்தால் அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்களா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க:  வெளுக்கப்போகும் மழை.. இந்த 2 மாவட்டங்கள் உஷார்! வானிலை அப்டேட்

திமுகவில் ஓபிஎஸ்! 

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் விருப்ப மனுக்களை வாங்கிச் சென்ற உடன்பிறப்புகள் தற்போது அதனை பூர்த்தி செய்து மீண்டும் தலைமைக்கு கொடுத்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மகனும் தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதியின் முன்னாள் எம்பி ஆன ரவீந்திரநாத் விருப்ப மனுவை இன்று அளித்துள்ளார். அதில் தனது தந்தை ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு திமுக சார்பில் போட்டியிட வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். ரவீந்திரநாத் அறிவாலயத்தில் அளித்துள்ள விருப்ப மனுவில், தேனியில் உள்ள ஆண்டிப்பட்டி மற்றும் கம்பம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் தான் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் தனது தந்தை ஓ பன்னீர்செல்வம் போடிநாயக்கர் தொகுதியில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து, அவரது சார்பிலும் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு ஆதரவாளர்கள் அதிகம் இருப்பதால், அங்கு தேர்தலில் நின்றால் வெற்றி பெறலாம் மற்றும் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்கலாம் என்றும் அந்த தொகுதிக்கு விருப்ப மனு அளித்துள்ளார்.

தேனியில் முதலமைச்சர் ?

மேலும் இந்த விருப்ப மனுவின் போது சுவாரஸ்யமான விஷயமும் நடந்துள்ளது. ரவீந்திரநாத் குமார், முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் தேனி மாவட்டத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி அவரது சார்பில் விருப்ப மனு அளித்துள்ளார். தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய தொகுதிகளில் முதலமைச்சரும், துணை முதலமைச்சரும் களமிறங்க வேண்டும் என்று விருப்ப மனுவில் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் தென் மாவட்டங்களிலும் திமுகவின் பலம் அதிகரிக்கும் என்று ரவீந்திரநாத் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக டூ திமுக 

அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பன்னீர்செல்வம் மீண்டும் கட்சியில் இணைய பல்வேறு சட்ட போராட்டங்களை நடத்தினார். ஆனால் அவை எதுவும் கை கொடுக்காததால், கடந்த பிப்ரவரி மாத இறுதி மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தார். அந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவில் உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே போட்டியிட தயார் என்றும் ஓபிஎஸ் அறிவித்திருந்தார். தற்போது திமுக சார்பில் களமிறங்க விருப்ப மனுவையும் கொடுத்துள்ளார். 

தென் மாவட்டங்களில் சில தொகுதிகள் தற்போது வரை அதிமுக கைவசமே இருந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் அதிமுகவில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் திமுகவிற்கு சென்றுள்ளது அந்த தொகுதிகளை திமுக பக்கம் திருப்புமா என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளது. ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது மகன் ரவீந்திரநாத் ஆகியோருக்கு திமுக சார்பில் சீட்டு ஒதுக்கப்படும் பட்சத்தில் இவர்கள் 2026 தேர்தலில் உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! அதிரடியாக சம்பளத்தை உயர்த்திய தமிழக அரசு.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா?

About the Author
O PannerselvamravindranathDMKArivalayamMK Stalin

