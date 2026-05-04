தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Oddanchatram Election Result 2026: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒட்டன்சத்திரம் (Oddanchatram) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.    

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:40 AM IST

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதி, திண்டுக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். காய்கறி மற்றும் விவசாய உற்பத்திக்கு பெயர் பெற்ற இத்தொகுதி, கடந்த பல ஆண்டுகளாக திமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டைகளில் ஒன்றாகத் திகழ்ந்து வருகிறது. 1996-ஆம் ஆண்டு முதல் கடந்த 2021 தேர்தல் வரை தொடர்ந்து 6 முறை திமுக வேட்பாளர் ஆர். சக்கரபாணியே இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்  

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

ஒட்டன்சத்திரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026  

திமுக (DMK): ஆர். சக்கரபாணி  
அதிமுக கூட்டணி (TMC): விடியல் எஸ். சேகர்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ரகுபதி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.மோகன்

ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026  

மொத்த வாக்காளர்கள்: 220238
ஆண் வாக்காளர்கள்: 105633
பெண் வாக்காளர்கள்: 114603
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 2

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021  

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில் 83.04% வாக்குகள் பதிவாகின. 

வெற்றி விவரங்கள்  

வெற்றி: ஆர். சக்கரபாணி (திமுக) - 1,09,970 வாக்குகள் (54.5%) 
இரண்டாம் இடம்: என்.பி. நடராஜ் (அதிமுக) - 81,228 வாக்குகள் (40.15%)

வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் ஆர். சக்கரபாணி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் என்.பி. நடராஜை 28,742 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்  

 திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 நிலக்கோட்டை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 நத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 பழனி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

