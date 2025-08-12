தமிழ்நாட்டில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்! நீண்ட நாள் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த தீர்வு!

தமிழ்நாட்டில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை (Old Pension Scheme) மீண்டும் செயல்படுத்துவது தொடர்பாக ஆராய அமைக்கப்பட்ட நிபுணர் குழு, தனது பணிகளை தொடங்கியுள்ளது. இதன் முக்கிய படியாக, நிதித்துறை செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான ஒரு நபர் குழு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு ஊழியர் மற்றும் ஆசிரியர் சங்கங்களிடமிருந்து கருத்துக்களை கேட்டு, அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, பல ஆண்டுகளாக போராடி வரும் லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் ஒரு புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரசு ஊழியர்கள் கோரிக்கை
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 1, 2003-க்குப் பிறகு அரசுபணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் (Contributory Pension Scheme) அமலில் உள்ளது. இந்நிலையில் வரையறுக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய பலன்களை வழங்கும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் தொடர்ச்சியான மற்றும் முதன்மையான கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. இதற்காக, ஜாக்டோ-ஜியோ (JACTTO-GEO) போன்ற கூட்டமைப்புகள் பலகட்ட போராட்டங்கள், வேலைநிறுத்தங்கள் மற்றும் பேரணிகளை நடத்தியுள்ளன.
போராட்டத்தின் தற்போதைய நிலை
திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் மீண்டும் கொண்டு வரப்படும் என வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, இது குறித்து ஆராய ஒரு நிபுணர் குழு அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்தார். அதன்படி, தற்போது நிதித்துறை செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் ஒரு நபர் குழு அமைக்கப்பட்டு, இந்த விவகாரம் தீவிரமாக பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனாலும், 2025-26ஆம் ஆண்டுக்கான மாநில பட்ஜெட்டில் இது குறித்த அறிவிப்பு இல்லாதது, ஊழியர்களிடையே ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், அரசு ஊழியர் சங்கங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அமைச்சர்கள் குழுவை அரசு நியமித்தது.
கருத்து கேட்பு
தற்போது ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான குழு, இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய அனைத்து தரப்பினரின் கருத்துக்களையும் அறியும் நோக்கில், சங்கங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இந்த கூட்டத்தில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்துவதில் உள்ள சாத்தியக்கூறுகள், நிதி சிக்கல்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசு ஊழியர்கள், தங்களின் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் மீண்டும் அமலுக்கு வரும் என நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்த குழுவின் அறிக்கை, அரசின் இறுதி முடிவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்பதால், இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
