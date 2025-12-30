பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் : முதலமைச்சர் கையில் அறிக்கை - அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் எப்போது?

Old Pension Scheme: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துவது குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான குழு, தனது இறுதி அறிக்கையை இன்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், இந்த அறிக்கை அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான குழு
கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதை ரத்து செய்துவிட்டு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆசிரியர்களும், அரசு ஊழியர்களும் தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர்.இந்தச் சிக்கலுக்குத் தீர்வு காண, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில், மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆப் எகனாமிக்ஸ் முன்னாள் இயக்குநர் கே.ஆர். சண்முகம் மற்றும் நிதித்துறை துணைச் செயலர் பிரத்திக் தாயள் ஆகியோர் அடங்கிய மூன்று பேர் கொண்ட குழுவை தமிழக அரசு அமைத்தது.
இந்தக் குழு முக்கியமாக மூன்று விதமான ஓய்வூதிய முறைகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்தியுள்ளது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (OPS) கடைசி மாத சம்பளத்தில் 50% ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுவது, பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (NPS) சந்தை முதலீடு சார்ந்த தற்போதைய திட்டம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (UPS) மத்திய அரசு சமீபத்தில் அறிவித்த, கடைசி மாதச் சம்பளத்தில் 50% ஓய்வூதியத்தை உறுதி செய்யும் புதிய முறை குறித்து ஆய்வு நடத்தியுள்ளது. மாநில அரசின் நிதி நிலைமை, ஊழியர்களின் வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பு ஆகிய இரண்டையும் சமன் செய்யும் வகையில் ஒரு பரிந்துரையை வழங்க இந்தக் குழுவிற்கு 9 மாதங்கள் அவகாசமும் வழங்கப்பட்டது.
அறிக்கையில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள்
அக்டோபர் மாதம் இடைக்கால அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்த இந்தக் குழு, தற்போது இறுதி அறிக்கையை முதலமைச்சரிடம் வழங்கியுள்ளது. இந்த ரிப்போர்ட்டில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவதில் உள்ள நடைமுறைச் சிக்கல்கள் மற்றும் நிதிச் சுமை, புதிய ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) தமிழகத்தில் அமல்படுத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகள், ஊழியர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில் சில மாற்றங்களுடன் கூடிய 'ஹைப்ரிட்' (Hybrid) ஓய்வூதிய மாதிரி மற்றும் ராஜஸ்தான், ஹிமாச்சலப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்கள் OPS-ஐ மீண்டும் கொண்டு வந்ததன் தாக்கம் போன்ற விவரங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
குட் நியூஸ் எப்போது வரும்?
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஆதரவு பாரம்பரியமாக திமுக-விற்கு அதிகமாக இருந்தாலும், கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போது தபால் வாக்குகள் எதிர்க்கட்சிகளுக்குச் சாதகமாகச் சென்றது அரசை யோசிக்க வைத்துள்ளது. எனவே, வரும் பிப்ரவரி 2026-க்குள் அல்லது சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரின் போது இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நிதி இழப்பைக் குறைக்கும் வகையில், சில புதிய நிபந்தனைகளுடன் கூடிய பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் அல்லது மேம்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் அறிவிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், இது தொடர்பாக நிதித்துறை மற்றும் அமைச்சர்களுடன் ஆலோசித்த பிறகு, 2026 தேர்தலுக்கு முன்பாக அரசு ஊழியர்களைத் திருப்திப்படுத்தும் வகையில் ஒரு 'மெகா' அறிவிப்பு வெளியிடவும் வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.
