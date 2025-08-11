English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

Old Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் தொடர்பாக ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான குழுவிடம் கருத்துகளை வழங்குவதற்கு பல்வேறு அரசு ஊழியர்களின் சங்கங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 11, 2025, 03:58 PM IST
  • பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்
  • அரசு ஊழியர் சங்கங்களுக்கு அழைப்பு

Trending Photos

Weekly Astro: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... இந்த வார அதிர்ஷ்ட ராசிகளும்... ராசிகளுக்கு ஏற்ற பரிகாரங்களும்
camera icon13
Weekly Astro: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... இந்த வார அதிர்ஷ்ட ராசிகளும்... ராசிகளுக்கு ஏற்ற பரிகாரங்களும்
மீண்டும் சீரியலுக்கு திரும்பிய ஸ்மிருதி இரானி... ஒரு Episode-க்கு இவ்வளவு சம்பளமா?
camera icon5
Smriti Irani
மீண்டும் சீரியலுக்கு திரும்பிய ஸ்மிருதி இரானி... ஒரு Episode-க்கு இவ்வளவு சம்பளமா?
ஆஃபீஸ் லைப் மனசை பாதிக்குதா? மாற்றம் உங்கள் கையில்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
camera icon7
ஆஃபீஸ் லைப் மனசை பாதிக்குதா? மாற்றம் உங்கள் கையில்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
முதியோர் ஓய்வூதியம், மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற இதுவே நல்ல சான்ஸ் - அமைச்சரின் அப்டேட்
camera icon9
pension
முதியோர் ஓய்வூதியம், மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற இதுவே நல்ல சான்ஸ் - அமைச்சரின் அப்டேட்
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் மீண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையாக உள்ளது. கடந்த 2003ஆம் ஆண்டில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து, புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. ஆனால் புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் தங்களுக்கு பெரிய பலன்கள் ஏதும் இல்லை என்று அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் குதித்தனர். இதையடுத்து ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மீண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் தமிழகத்தில் இதுவரை புதிய ஓய்வூதிய திட்டமே நடைமுறையில் உள்ளது. 

இந்த சூழலில், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலின்போது, நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால், மீண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என திமுக தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தது. ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்து 4 ஆண்டுகள் ஆகியும் இதுவரை பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தவில்லை. இதற்கிடையில், பழைய ஒய்வூதிய திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்து பரிந்துரை அளிப்பதற்க்காக ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் தலைமையில், 3 உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது. 

இந்த குழு பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்து செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்குள் தமிழக அரசிடம் அறிக்கையை தர இருக்கிறது. பின்னர் அரசு அதனை பரிசீலனை செய்து இந்த ஆண்டுக்குள் அமல்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் தலைமையில் குழுவிடம் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து கருத்துகளை வழங்குவதற்கு தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு, முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு ஊழியர் சங்கங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இந்த குழு பல்வேறு தரப்பினரிடம் ஆலோசனை நடத்திய நிலையில், தற்போது அரசு ஊழியர்கள் சங்கங்களுடன் ஆலோசனை நடத்த இருக்கிறது. 

இது தொடர்பாக தமிழக நிதி அமைச்சகத்தின் பென்ஷன் கமிட்டி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தற்போது பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் தொடர்பாக கூடுதல் தலைமை செயலர் ககன்திப் சிங் பேடி தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த குழு தற்போது அரசு ஊழியர்களை சந்தித்து ஓய்வூதியம் குறித்த ஆலோசனைகளை பெற இருக்கிறது. இதற்காக வரும் 18 மற்றும் 25ஆம் தேதியும், செப்டம்பர் மாதம் 1 மற்றும் 8ஆம் தேதியும் பல்வேறு அரசு துறை ஊழியர்கள் சங்கங்களை சந்தித்து பேச இருக்கிறது. இதை அடுத்து அரசு ஊழியர்கள் சங்கங்கள் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிங்க: ராகுல் காந்தி கைது: உடனே பொங்கிய விஜய்... சைலன்ட் மோடில் ஸ்டாலின்

மேலும் படிங்க: 2026ல் பாமக - திமுக கூட்டணி? ராமதாஸ் சொன்ன முக்கிய பதில்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

Old Pension SchemeTN GovernmentGovernment Employee AssociationsMK StalinDMK

Trending News