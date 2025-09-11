English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மூதாட்டி மீது கொடூர தாக்குதல், அரஸ்ட் ஆன அரசியல்வாதி: குண்டர் சட்டமும் பாயுமா?

தூத்துக்குடியில் திமுக கிளை செயலாளரை குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்ய வலியுறுத்தி மூதாட்டி உள்ளிட்ட உறவினர்கள் மனு அளித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 11, 2025, 04:16 PM IST
  • மூதாட்டிக்கு சொந்தமான நிலம்.
  • கொலை மிரட்டல் விடுத்த திமுக கிளைச் செயலாளர்.
  • குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை.

மூதாட்டி மீது கொடூர தாக்குதல், அரஸ்ட் ஆன அரசியல்வாதி: குண்டர் சட்டமும் பாயுமா?

தூத்துக்குடி மாவட்டம் தெற்கு இலந்தைகுளம் கிராமத்தில் மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த சுந்தரம்மாள் என்ற மூதாட்டியை கையை உடைத்தும் கொடூரமாக தாக்கியும் கொலை மிரட்டல் விடுத்த திமுக கிளைச் செயலாளர் ஆறுமுகம் என்பவரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய வலியுறுத்தி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் இடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

மூதாட்டிக்கு சொந்தமான நிலம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தார் அருகே உள்ள தெற்கு இலந்தைகுளம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சுந்தரம்மாள். இவருக்கு அதே கிராமத்தில் சொந்தமாக சுமார் ஒரு ஏக்கர் 45 சென்ட் இடம் உள்ளது. இந்நிலையில் இவருக்கும் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த  திமுக கிளை செயலாளரான ஆறுமுகம் என்பவரது தந்தை அருணாச்சலம் என்பவருக்கும் இந்த இடம் தொடர்பாக வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. இந்நிலையில் அருணாச்சலம் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்துவிட இந்த வழக்கு தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக திமுக கிளை செயலாளர் ஆறுமுகத்திற்கு நீதிமன்றத்தில் இருந்து சம்மன் வந்துள்ளது.

கொலை மிரட்டல் விடுத்த திமுக கிளைச் செயலாளர்

இதன் காரணமாக ஆத்திரமடைந்த திமுக கிளைச் செயலாளர் ஆறுமுகம் எங்கள் ஊரில் இருந்து கொண்டே எனக்கே நீதிமன்றம் மூலம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக கூறி சம்மன் அனுப்புகிறீர்களா என கடந்த ஏழாம் தேதி தெற்கு இலத்தை குளம் கிராமத்தில் மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த மூதாட்டி சுந்தரமாளை கையை உடைத்து மற்றும் கம்பால் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் தாக்கியும் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளி

இதில் படுகாயம் அடைந்த சுந்தரம்மாள் கயத்தார் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் கொலை முயற்சி வழக்கு மற்றும் பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து திமுக  கிளைச் செயலாளர் ஆறுமுகத்தை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

இந்நிலையில் ஆறுமுகத்தால் தனக்கும் தனது குடும்பத்திற்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதாலும் அவர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து இன்று பாதிக்கப்பட்ட சுந்தரம்மாள் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆல்பர்ட் சாலை சந்தித்து மனு அளித்தனர். 

தூத்துக்குடியில் திமுக கிளை செயலாளரை குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்ய வலியுறுத்தி மூதாட்டி உள்ளிட்ட உறவினர்கள் மனு அளித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

