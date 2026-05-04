தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: ஓமலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Omalur Election Result 2026: ஓமலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஓமலூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்து நான்காவது (84) தொகுதியாகும். இது சேலம் மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. விவசாயம், தோல் பொருட்கள், கைத்தறி தொழில்கள், லாரி போக்குவரத்து ஆகியவை இந்த பகுதி மக்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரங்களாக உள்ளன.
ஓமலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஓமலூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
ஓமலூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
அஇஅதிமுக (AIADMK): ஆர்.மணி
தேமுதிக (DMDK): இளங்கோவன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சிவசக்தி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆர்,வி,அதியமான்
ஓமலூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,94,593
ஆண்வாக்காளர்கள்: 1,49,999
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,44,572
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 22
ஓமலூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.63% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஓமலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஆர்.மணி (அஇஅதிமுக) - 142,488 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஆர்.மோகன் குமாரமங்கலம் (காங்கிரஸ்) - 87,194 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: அ ராசா (நாம் தமிழர் கட்சி) - 9,416 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: வி.ஸ்ரீநிவாசன்குமார் (மநீம) - 2,930 வாக்குகள்
ஓமலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஓமலூர் தொகுதியில் 88.05% வாக்குகள் பதிவாகின.
