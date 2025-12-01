ஆம்னி பேருந்தில் பயணம்.. மயக்க பிஸ்கட்.. குமரி மாணவிக்கு நடந்த கொடூரம்!

Kanniyakumar Crime News: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை பகுதியில் வசித்து வரும் விவசாயி ஒருவரின் 21-வயதான மகள் கோயம்புத்துரில் உள்ள ஒரு பிரபல கல்லூரியில் எம்எஸ்சி இறுதி ஆண்டு படித்து வருகிறார். கடந்த நான்கு மாதத்திற்கு முன்பாக தாய் மற்றும் மகள் கோயம்புத்தூர் கல்லூரிக்கு செல்ல தனியார் ஆமினி பேருந்தில் சென்றுள்ளனர்.
இவர் அந்த ஆம்னி பேருந்தில் ஓட்டுனராக இருந்த அனீஷ் என்பவர், அவர் தாய் மகள் இருவரிடமும் பாசமாக பேசி எந்த உதவி வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் என கூறி பஸ் நிறுத்தம் இடங்களில் எல்லாம் கேட்ட உதவி செய்துள்ளார். மேலும் அவரின் தாயாரிடம் தயக்கமும் இன்றி கூறுங்கள் அவள் எனது மகளை போன்று இருக்கிறாள் எனக் கூறியுள்ளார்.
ஒரு கட்டத்தில் தாயாரிடம் நீங்கள் அங்கும் இங்குமாக அலைய வேண்டாம். நான் கல்லூரிக்கு சென்று வர உதவி செய்கிறேன் என கூறியுள்ளார். இதனை அவர்கள் நம்பி உள்ளனர். இதனால் விடுப்பிற்கு வந்து விட்டு செல்லும் போதும் விடுப்பிற்கு வரும் போதும் அனிஷ் ஓட்டி செல்லும் பேருந்தில் நம்பி செல்லது வழக்கமாக மாறி இருக்கிறது.
இந்நிலையில் நவம்பர் 09ஆம் தேதி அனீஷ் ஒட்டிய சிட்டி டிராவல்ஸ் பஸ்சில் வீட்டிற்கு வரும் போது ஸ்லீப்பர் பெட்டில் மாணவி தூங்கி கொண்டிருந்தார். அப்போது வேறு ஒரு ஓட்டுநர் பேருந்து ஓட்டி கொண்டு இருந்த நிலையில், அனீஷ் மாணவியை தட்டி எழுப்பி பசிக்குதா என கேட்டு இந்த பிஸ்கட்டை சாப்பிடு என கொடுத்துள்ளார். தொடர்ந்து மாணவியை பலாத்காரம் செய்து உள்ளார்.
மறுதினம் காலையில் நாம் இருவருக்கும் எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று அனீஷ் கூறியுள்ளார். உடனே மாணவி அழுது கொண்டு அம்மாவிடம் இதைப்பற்றி கூறுவேன் என்று சொல்லவே அனீஷ் கத்தியை காட்டி மிரட்டி உன்னையும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களையும் கொன்று விடுவேன் எனவும் நேற்று இரவு நடந்ததை வீடியோ எடுத்து வைத்துள்ளேன் எனவும் கூறி மிரட்டியுள்ளார்.
அதன்பின் பேசுவதாக அழைத்து மாணவியை மீண்டும் பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார். அதை வீடியோ எடுத்து வைத்து கொண்டு கொலைமிரட்டல் விடுத்துள்ளார். இதனால் மாணவியின் உயிருக்கும், அவரது குடும்பத்தினர் உயிருக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில், அனீஷ் மீது மாணவின் குடும்பத்தினர் புகார் அளித்த நிலையில், மார்த்தாண்டம் மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து அனிஷை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். அனீஷ் களியக்காவிளை அருகே குளப்புறம் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பதும் அவருக்கு திருமணம் ஆகி குழந்தைகள் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
