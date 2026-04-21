ஆம்னி பேருந்து கூடுதல் கட்டணம் - போக்குவரத்து துறை அதிரடி அறிவிப்பு

Omni Bus Fare Hike Alert: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு, ஏப்ரல் 21 முதல் ஏப்ரல் 26 வரை பொதுமக்கள் அதிகளவில் வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வார்கள். இந்தச் சூழலைப் பயன்படுத்தி தனியார் ஆம்னி பேருந்துகள் பயணிகளிடம் அதிகக் கட்டணம் வசூலிப்பதைத் தடுக்கத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர்கள் மற்றும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் அடங்கிய சிறப்புக் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சோதனையின் போது விதிமீறல் கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட பேருந்துகளின் அனுமதி ரத்து செய்யப்படும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
புகார் அளிக்கும் வழிமுறைகள்
தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை விட கூடுதல் தொகை வசூலிப்பது தெரியவந்தால், பொதுமக்கள் அது குறித்து உடனடியாகப் புகார் அளிக்கலாம். இதற்காகப் போக்குவரத்துத் துறை பல்வேறு மண்டல வாரியான எண்களை அறிவித்துள்ளது. பொதுமக்கள் வாட்ஸ்அப், குறுஞ்செய்தி அல்லது குரல் பதிவு மூலமாகத் தங்கள் புகார்களைத் தெரிவிக்கக் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மண்டல வாரியான தொடர்பு எண்கள்
பொதுவான புகார்களுக்குச் சென்னையில் உள்ள போக்குவரத்து மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு ஆணையரகத்தின் 1800 425 6151 என்ற எண்ணைத் தொடர்புகொள்ளலாம். மண்டல வாரியாகப் புகார் அளிக்கக் கீழ்க்கண்ட எண்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன:
சென்னை மற்றும் வடக்கு மாவட்டங்கள்: சென்னை வடக்கிற்கு 99442 53404, சென்னை தெற்கிற்கு 97905 50052, வேலூர் மண்டலத்திற்கு 98400 23011 மற்றும் விழுப்புரம் மண்டலத்திற்கு 96773 98825.
மேற்கு மாவட்டங்கள்: கோயம்புத்தூர் மண்டலத்திற்கு 91235 93971, சேலம் மண்டலத்திற்கு 78456 36423 மற்றும் ஈரோடு மண்டலத்திற்கு 80569 40040.
மத்திய மற்றும் தெற்கு மாவட்டங்கள்: மதுரைக்கு 90953 66394, திருச்சிக்கு 90660 32343, தஞ்சாவூருக்கு 95850 20865, விருதுநகருக்கு 90257 23800 மற்றும் திருநெல்வேலி மண்டலத்திற்கு 96981 18011.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: வாக்காளர்களுக்கான சிறப்பு வசதிகள்
வாக்குப்பதிவு நாளான 23.04.2026 அன்று 100% வாக்குப்பதிவை எட்டும் நோக்கில், மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மேற்கொண்டுள்ள முக்கிய நடவடிக்கைகள்:
1. கட்டணமில்லா பேருந்து வசதி
தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடைபெறும் நாளில் சில மாவட்டங்களில் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சாதாரண கட்டண நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி: 60 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண்கள், மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்குச்சாவடிக்குச் செல்ல பேருந்துகளில் கட்டணம் செலுத்தத் தேவையில்லை.
சேலம்: 85 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் மற்றும் அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம். இதற்கு ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் பூத் சீட்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை ஆவணமாகக் காண்பிக்க வேண்டும்.
செங்கல்பட்டு: மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவுறுத்தலின்படி, மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்குக் கட்டணமில்லா பேருந்து பயணம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
2. பிக்-அப், டிராப் வசதி
வாக்காளர்களை வீட்டிலிருந்தே அழைத்துச் சென்று, வாக்களித்த பின் மீண்டும் வீட்டில் விடும் சிறப்புச் சேவை சில மாவட்டங்களில் வழங்கப்படுகிறது.
திருப்பத்தூர்: 85 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச வாகன வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தென்காசி: தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் தங்கள் இருப்பிடத்திலிருந்து வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்று வர வாகன வசதியைப் பெறலாம்.
முன்பதிவு செய்யும் முறைகள்:
Saksham App (ECINet) வழியாகப் பதிவு செய்யலாம்.
1950 என்ற கட்டணமில்லா உதவி எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
3. முக்கிய தொடர்பு எண்கள் (திருப்பத்தூர் மாவட்டம்)
திருப்பத்தூர் மாவட்ட வாக்காளர்கள் வாகன வசதி மற்றும் தகவல்களுக்குக் கீழ்க்கண்ட எண்களை அழைக்கலாம்:
மாவட்டக் கட்டுப்பாட்டு அறை: 1800 425 7008, 04178-221002, 04179-221003, 04179-221005, 04179-221007.
தொகுதி வாரியான எண்கள்:
வாணியம்பாடி: 04174-234488
ஆம்பூர்: 04174-244255
ஜோலார்பேட்டை: 04179-242499
திருப்பத்தூர்: 04179-220088
பொதுவான அறிவுறுத்தல்கள்
பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளைக் கனிவுடன் நடத்தி, அவர்களைப் பாதுகாப்பாக ஏற்றி இறக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் முதியவர்கள் இந்தச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்தித் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!