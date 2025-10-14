English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தீபாவளி: சொந்த ஊர் செல்வோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணம் அதிரடி குறைப்பு!

தீபாவளி: சொந்த ஊர் செல்வோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணம் அதிரடி குறைப்பு!

தீப ஓளி திருவிழாவிற்கு சொந்த ஊர் சொல்பவர்கள் இடையே ஆம்னி பேருந்து நிறுவனங்கள் அதிக கட்டணம் வசூலித்த நிலையில், தற்போது அரசு நடவடிக்கையால் கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 14, 2025, 11:29 PM IST

தீபாவளி: சொந்த ஊர் செல்வோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணம் அதிரடி குறைப்பு!

வரும் அக்டோபர் 20-ஆம் தேதி தமிழகத்தில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனால் சென்னையில் இருந்து பலர் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செல்லத் தயாராகி வருகின்றனர். இதனை பயன்படுத்தி, தமிழகத்தில் இயங்கும் தனியார் ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணத்தை 2 முதல் 4 மடங்கு வரை உயர்த்தி வருகின்றனர்.

இது குறித்து போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர், ஆம்னி பேருந்துகள் நிர்ணய கட்டணத்திற்கு மேற்பட்ட கட்டணம் வசூலிப்பதை தடுத்து நிறுத்த நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார். 

அந்த வகையில் தமிழக போக்குவரத்து ஆணையர் கஜலட்சுமி தலைமையில் இன்று ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் சங்கத்தினர்களுடன் ஆலோசனை நடைபெற்றது. அவர்கள், அரசு கட்டணத்துக்கும் மேலாக வசூலிப்பது தடை செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், கடந்த பொங்கல் பண்டிகையின் போது அதிக கட்டணம்  வசூலித்த தனியார் ஆம்னி பேருந்துகள் அதிகாரிகளால் சிறை பிடிக்கப்பட்டதையும் நினைவுகூர்த்தும் அதே தவறு இனி நடைபெறக் கூடாது என உறுதியளித்தனர்.

இதனையடுத்து சென்னையிலிருந்து மதுரை, திருநெல்வேலி, திருச்சி, கோவை உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களுக்கு செல்லும் ஆம்னி பேருந்துகளிலும் கட்டணங்கள் அதிரடியாக குறைக்கப்பட்டுவிட்டன. உதாரணமாக, மதுரைக்கு செல்லும் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணம் ரூ.4,000 இருந்து ரூ.2,600 ஆகவும், நெல்லைக்கு செல்லும் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணம் ரூ.5,000 இருந்து ரூ.3,000 ஆக குறைக்கப்பட்டது. இந்த நிலையிலும், அனைத்து முன்பதிவு செயலிகளிலும் கட்டண குறைப்பு முழுமையாக அமலில் வரவில்லை என்று கூறப்பட்ட நிலையில் அரசு இதை கவனிப்பில் கொண்டு, விரைவில் அனைத்து செயலிகளிலும் கட்டணம் கட்டாயம் குறைக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது.

மேலும் அதிகபட்ச கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள் மீது மாவட்ட வாரியாக அதிகாரிகள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளன. அரசு சார்பாக, அனைத்து வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகளுக்கு கட்டணம் குறைக்கப்படாமை மீது கவன ஒதுக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த கட்டண குறைப்பு பொதுமக்களுக்கு சற்று நிம்மதியை கொடுத்துள்ளது.  

