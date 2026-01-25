English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மதுரை அருகே ஆம்னி பேருந்துக்கள் மோதி விபத்து.. 3 பேர் பலி!

மதுரை அருகே ஆம்னி பேருந்துக்கள் மோதி விபத்து.. 3 பேர் பலி!

Omni Buses Accident Near Madurai: மதுரை அருகே இரண்டு ஆம்னி பேருந்துக்கள் ஒன்றுக்கொன்று மோதி விபத்துக்குள்ளான நிலையில், 2 பெண்கள் உட்பட 3 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 25, 2026, 12:55 PM IST
  • மதுரை அருகே ஆம்னி பேருந்துக்கள் விபத்து
  • 3 பேர் பலி

Trending Photos

12 பேருடன் காதல்..திருமணமாகி 2 ஆண்டில் விவாகரத்து! தமிழில் ஹிட் நாயகி-யார் தெரியுமா?
camera icon7
famous actress
12 பேருடன் காதல்..திருமணமாகி 2 ஆண்டில் விவாகரத்து! தமிழில் ஹிட் நாயகி-யார் தெரியுமா?
பட்ஜெட் 2026: வீட்டுவசதி, சுகாதாரம், உணவுப்பொருட்கள்.. எதன் விலை குறையும்? எது கூடும்?
camera icon9
Budget 2026
பட்ஜெட் 2026: வீட்டுவசதி, சுகாதாரம், உணவுப்பொருட்கள்.. எதன் விலை குறையும்? எது கூடும்?
Post Office PPF: மாதம் ரூ.7,000 முதலீடு செய்து ரூ.22 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் தரும் சூப்பர் திட்டம்
camera icon10
PPF
Post Office PPF: மாதம் ரூ.7,000 முதலீடு செய்து ரூ.22 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் தரும் சூப்பர் திட்டம்
பட்ஜெட் விலையில் தாய்லாந்து டூர்! Valentine Day ஸ்பெஷல் IRCTC பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
camera icon7
IRCTC
பட்ஜெட் விலையில் தாய்லாந்து டூர்! Valentine Day ஸ்பெஷல் IRCTC பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
மதுரை அருகே ஆம்னி பேருந்துக்கள் மோதி விபத்து.. 3 பேர் பலி!

Madurai Latest News: மதுரை மாவட்டம் கொட்டாம்பட்டி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரண்டு ஆம்னி பேருந்துக்கள் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. கொட்டாம்பட்டி அருகே பள்ளப்பட்டி நெடுஞ்சாலையோரம் ஒரு ஆம்னி பேருந்து நின்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, அந்த பேருந்தின் பின்பக்கம் மற்றொரு இடித்து சாலையோரம் இருந்த மின் கம்பத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மூன்று பேர் பலி

விபத்துக்குள்ளான இரு பேருந்துகளிலும் 50க்கும் மேற்பட்டோர் இருந்த நிலையில், அதில் 15 பயணிகள் படுகாயங்கள் இருந்தனர். அவர்களை சிகிச்சைக்காக மேலூர் மற்றும் மதுரை இராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த விபத்தில் தூத்துக்குடியை சேர்ந்த கனக ரஞ்சிதம் (65), செங்கல்பட்டை சேர்ந்த சுதர்சன் (23) மற்றும் இன்னொரு பெண் என மொத்தம் 3 பேர் பலியாகி உள்ளனர். 

போலீசார் விசாரணை

விபத்து குறித்து தகவல் அறித்த மேலூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், முன்னாள் இருந்த பேருந்து, பயணிகள் டீ குடிப்பதற்காக சாலை ஓரத்தில் நிறுத்தப்பட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது. அப்போது திருநெல்வேலி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ஆம்னி பேருந்து, இந்த பேருந்தின் பின்புறம் மோதியதும் தெரியவந்தது. 

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் ஜனவரி 27 செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

மேலும் படிக்க: யாருடன் கூட்டணி? பிரேமலதா விஜயகாந்த் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Accidentomni busses accidentMadurailatest news in Tamil

Trending News