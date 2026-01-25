மதுரை அருகே ஆம்னி பேருந்துக்கள் மோதி விபத்து.. 3 பேர் பலி!

Madurai Latest News: மதுரை மாவட்டம் கொட்டாம்பட்டி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரண்டு ஆம்னி பேருந்துக்கள் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. கொட்டாம்பட்டி அருகே பள்ளப்பட்டி நெடுஞ்சாலையோரம் ஒரு ஆம்னி பேருந்து நின்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, அந்த பேருந்தின் பின்பக்கம் மற்றொரு இடித்து சாலையோரம் இருந்த மின் கம்பத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
மூன்று பேர் பலி
விபத்துக்குள்ளான இரு பேருந்துகளிலும் 50க்கும் மேற்பட்டோர் இருந்த நிலையில், அதில் 15 பயணிகள் படுகாயங்கள் இருந்தனர். அவர்களை சிகிச்சைக்காக மேலூர் மற்றும் மதுரை இராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த விபத்தில் தூத்துக்குடியை சேர்ந்த கனக ரஞ்சிதம் (65), செங்கல்பட்டை சேர்ந்த சுதர்சன் (23) மற்றும் இன்னொரு பெண் என மொத்தம் 3 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.
போலீசார் விசாரணை
விபத்து குறித்து தகவல் அறித்த மேலூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், முன்னாள் இருந்த பேருந்து, பயணிகள் டீ குடிப்பதற்காக சாலை ஓரத்தில் நிறுத்தப்பட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது. அப்போது திருநெல்வேலி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ஆம்னி பேருந்து, இந்த பேருந்தின் பின்புறம் மோதியதும் தெரியவந்தது.
