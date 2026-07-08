/கேரள மக்களே நோட் பண்ணுங்க... சென்னையில் இருந்து 3 சிறப்பு ரயில்கள் - முழு விவரம் இதோ

Onam Festival Special Trains, Southern Railway : தமிழ் மக்களுக்கு பொங்கல், தெலுங்கு மக்களுக்கு சங்கராந்தி போன்று மலையாள மக்களுக்கு ஓணம் பண்டிகையை சொல்லலாம்.
அந்த வகையில், வரும் ஆக்ஸட் மாதம் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. ஓணம் பண்டிகை சுமார் 10 நாள்கள் கொண்டாடப்படும். அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி முதல் கொண்டாடப்படும் பண்டிகை, ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி அன்று திருவோணம் பண்டிகை கொண்டாடப்பட இருக்கிறது.
மலையாளிகள் கேரளாவில் மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா போன்ற அண்டை மாநிலங்களிலும் அதிகளவில் வசிக்கிறார்கள். அந்த வகையில், ஓணம் பண்டிகையை ஒட்டி, தெற்கு ரயில்வே தற்போது சென்னையில் இருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மூன்று சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட இருக்கிறது.
Southern Railway brings you the Dr. MGR Chennai Central – Kollam Onam Special Trains, connecting you to Kerala's festive celebrations.— Southern Railway (@GMSRailway) July 8, 2026
4 services each way | Runs through August–September 2026#SouthernRailway #Onam #Onam2026 #OnamSpecialTrains #IndianRailways pic.twitter.com/QY6uSXD3m8
Southern Railway's Onam Special connecting Thiruvananthapuram Central & Tambaram.— Southern Railway (@GMSRailway) July 8, 2026
4 services each way | Aug–Sept 2026
Booking opens 08:00 hrs, 09.07.2026.#SouthernRailway pic.twitter.com/3BiHgZSckn
Onam is calling home— Southern Railway (@GMSRailway) July 8, 2026
Onam Special Trains are here — connecting Mangaluru Central & Chennai Egmore this festive season.
06126 Mangaluru–Chennai | Dep 16:00 hrs
06125 Chennai–Mangaluru | Dep 14:00 hrs
8 services each way | July–Sept 2026#SouthernRailway pic.twitter.com/zw145QMvZl