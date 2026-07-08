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கேரள மக்களே நோட் பண்ணுங்க... சென்னையில் இருந்து 3 சிறப்பு ரயில்கள் - முழு விவரம் இதோ

Onam Festival Special Trains: ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளா வழியாக மூன்று சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே இயக்க உள்ளது. இந்த மூன்று சிறப்பு ரயில்களின் முழு விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 09, 2026, 12:44 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:44 AM IST
கேரள மக்களே நோட் பண்ணுங்க... சென்னையில் இருந்து 3 சிறப்பு ரயில்கள் - முழு விவரம் இதோ
Image Credit: Image Credit : Onam Festivals, 3 Special Trains | Image Source : X/@SouthernRailwaySource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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