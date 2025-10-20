English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தண்ணீர் வாளியில் விழுந்து 1½ வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு.. நெல்லையில் துயர சம்பவம்!

தண்ணீர் வாளியில் விழுந்து 1½ வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு.. நெல்லையில் துயர சம்பவம்!

நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவி அருகே நடந்த துயரமான விபத்தில், 1½ வயது சிறுவன் உயிரிழந்தது உள்ளூர் மக்களை கடும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 20, 2025, 08:04 PM IST

தண்ணீர் வாளியில் விழுந்து 1½ வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு.. நெல்லையில் துயர சம்பவம்!

நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவியை அடுத்த புலவன் குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த ரவிக்குமார் என்பவர்  ஊர்காவல் படை வீரராக பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு ஒரு மகளும்,  ஒரு மகனும் உள்ளனர். இந்த நிலையில்  நேற்று (அக்டோபர் 19) ரவிக்குமார் பணிக்கு சென்ற நிலையில் அவரின் ஒன்றரை வயது மகனான பிரேம்குமார் வீட்டில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தார். 

அப்போது, வீட்டின் பின்புறத்தில் தண்ணீர் நிரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்த வாளில் எதிர்பாராத விதமாக அச்சிறுவன் விழுந்துள்ளான். இதனையடுத்து, வீட்டில் உள்ளவர்கள் சிறுவனை தேடியபோது அவர் இறந்த நிலையில் வாளியில் மிதந்துள்ளதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். 

இதனைத்தொடர்ந்து சம்பவம் தொடர்பாக சேரன்மகாதேவி போலீசார் தகவல் அளித்தனர். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீசார் சிறுவனின் உடலை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சமபவ்ம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

மேலும் படிக்க: வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. அடுத்த 6 நாட்களுக்கு எச்சரிக்கை.. எங்கெல்லாம் பாருங்க!

மேலும் படிக்க: கோவில்பட்டியில் பட்டாசு வெடித்து தீ விபத்து.. பல லட்சம் ரூபாய் பொருட்கள் சேதம்!

NellaiChild deathDeath by drowning in bucketTIRUNELVELI

Trending News