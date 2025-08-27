English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மதுரை தவெக மாநாட்டிற்கு சென்றவர் உயிரிழப்பு! 1 வாரத்திற்கு பின் நேர்ந்த சோகம்..

Person Died Who Came To TVK Madurai Maanaadu : மதுரை தவெக மாநட்டிற்கு சென்ற நபர், தற்போது உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் இதோ.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 27, 2025, 06:21 PM IST
  • தவெக மாநாட்டிற்கு வந்தவர் உயிரிழப்பு
  • வலிப்பு ஏற்பட்டு ஆம்புலன்சில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர்..
  • நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

மதுரை தவெக மாநாட்டிற்கு சென்றவர் உயிரிழப்பு! 1 வாரத்திற்கு பின் நேர்ந்த சோகம்..

Person Died Who Came To TVK Madurai Maanaadu : தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் 2வது மாநில மாநாடு, மதுரை பாரபத்தியில் நடந்தது. இந்த மாநாட்டிற்கு தமிழ் நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து திரளான தொண்டர்கள் வந்திருந்தனர். தற்போது, இந்த மாநாட்டிற்கு வந்த ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

உயிரிழந்த நபர்:

கடந்த 21- ம் தேதி மதுரையில் நடைபெற்ற விஜயின் தமிழக வெற்றிக்கழக மாநாட்டிற்கு சென்று விட்டு திரும்பும் போது திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் துவரங்குறிச்சி அருகே நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் வேலூர் மாநகர் கஸ்பா பகுதியை சேர்ந்த மதன் (41) என்பவர் திருச்சி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், தற்போது சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு

மாநாட்டில் இவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டதாகவும் இவரை ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு வரும்போது உணவு சாப்பிட வாகனத்தை நிறுத்தியபோது ஆம்புலன்ஸில் இருந்து இவர் சாலையில் நடந்து சென்றுள்ளார் அப்போது வாகனம் ஓதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது இவரது உடல் வேலூர் கொண்டு வர இருப்பதாக தகவல்.

வழக்குப்பதிவு!

முன்னதாக, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரது பவுன்சர்கள் மீது இளைஞர் பரபரப்பு புகார் அளித்தார். மதுரை மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு விஜயை அருகில் சென்று பார்க்க முயன்ற தன்னை தூக்கி வீசியதால் நடவடிக்கை எடுக்க இளைஞர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

மதுரையில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட தன்னை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி வீசிய தவெக தலைவரும், நடிகருமான விஜயின் பவுன்சர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பெரம்பலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் விஜய் தொண்டர் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

புகார் மனுவில், கட்சித் தொண்டர் என்ற அடிப்படையில் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு கூட்டத்தில் நடுவே நின்றிருந்த போது நடைமேடையில் நடந்து வந்த தலைவர் விஜயை அருகில் சென்று பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு அவரை நெருங்கிய தன்னை பவுன்சர்கள் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி கூட்டத்தில் வீசியதாகவும் இதனால் சிறு சிறு காயங்கள் ஏற்பட்டதோடு பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளானதாகவும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. 

பெரம்பலூர் மாவட்டம் குன்னம் காவல் நிலையத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜயின் மீதும், அவரது பாதுகாவலர்களாக பணியில் ஈடுபட்ட பவுன்சர்கள் 10 பேர் மீதும் ஆபாசமாக திட்டுவது,தாக்குவது, வேகமாக தள்ளி விடுவது ஆகிய  மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த பிரச்சனை இன்னும் முடியாத நிலையில், அதற்குள்ளாக மாநட்டிற்கு வந்த ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

