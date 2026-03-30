உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு ரூ.48,000 உதவித்தொகை! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ONGC Scholarship : இந்தியாவின் முன்னணி பொதுத்துறை நிறுவனமான ஓஎன்ஜிசி (ONGC), தனது சமூகப் பொறுப்புணர்வு திட்டத்தின் கீழ் (CSR) 2025-26 ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான 'மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப்' திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள மற்றும் பின்தங்கிய சமூகத்தைச் சேர்ந்த 2,000 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் தலா 48,000 ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது.
ஒஎன்ஜிசி உதவித்தொகை - எப்போது முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்?
கல்வி என்பது ஒருவரின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தும் மிகப்பெரிய கருவியாகும். ஆனால், நிதி நெருக்கடி காரணமாகப் பல திறமையான மாணவர்கள் தங்களின் உயர்கல்வியைத் தொடர முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இத்தகைய மாணவர்களுக்குக் கைகொடுக்கும் வகையில், ஓஎன்ஜிசி அறக்கட்டளை ஆண்டுதோறும் பொறியியல், மருத்துவம் மற்றும் மேலாண்மைப் படிப்புகளில் முதலாம் ஆண்டு சேரும் மாணவர்களுக்கு இந்த ஊக்கத்தொகையை வழங்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் இதற்கான விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்குகிறது.
உதவித்தொகை விபரம்
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தேர்வு செய்யப்படும் 2,000 மாணவர்களுக்கு தலா ரூ.48,000/- ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும். இதில் ஒரு சிறப்பம்சமாக, பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 50 சதவீத இடங்கள் (1,000 இடங்கள்) மாணவிகளுக்காக பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள இடங்கள் தகுதியின் அடிப்படையில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
SC, ST, OBC மற்றும் பொதுப் பிரிவில் உள்ள பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த (General-EWS) மாணவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் பொறியியல், மருத்துவம், மேலாண்மை, புவியியல் மற்றும் புவி இயற்பியல் படிப்புகளில் முதலாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவர்கள் தகுதியுடையவர்கள். விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் முந்தைய தகுதித் தேர்வில், 12-ஆம் வகுப்பு அல்லது இளங்கலை பட்டம் குறைந்தபட்சம் 60% மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.2 லட்சத்துக்குள் இருக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் காலக்கெடு
தகுதியுள்ள மாணவர்கள் மத்திய அரசின் தேசிய கல்வி உதவித்தொகை போர்டல் (NSP Portal - http://scholarships.gov.in) வழியாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பம் தொடங்கும் நாள் 1 ஏப்ரல். விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 15 மே, வெள்ளிக்கிழமை. கூடுதல் விபரங்களுக்கு மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் www.ongcscholar.org என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் அல்லது 011-22406854, 011-22406859 ஆகிய உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
மோசடிகளிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்
உதவித்தொகை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி யாராவது பணம் கேட்டால் அதை நம்ப வேண்டாம் என ONGC அறக்கட்டளை எச்சரித்துள்ளது. "ONGC அல்லது அதன் அறக்கட்டளை ஒருபோதும் உதவித்தொகை வழங்க பணம் கோருவதில்லை. இது முற்றிலும் தகுதியின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும் ஒரு இலவசத் திட்டமாகும்," என்று நிறுவனம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஏதேனும் சந்தேகமான அழைப்புகள் வந்தால் info@ongcscholar.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்குத் தெரியப்படுத்தவும். இந்த வாய்ப்பை தகுதியுள்ள மாணவர்கள் பயன்படுத்தி, தங்களின் உயர்கல்வி கனவை நனவாக்கிக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ