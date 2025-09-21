English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கர்ப்பிணிகளுக்கு ஆன்லைனில் மருத்துவ ஆலோசனை! தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Tamil Nadu government: கர்ப்பிணிகளுக்கு ஆன்லைனில் மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கும் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 21, 2025, 04:48 PM IST
  • கர்ப்பிணிகளுக்கு ஆன்லைன் ஆலோசனை
  • தஞ்சாவூரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது
  • தமிழ்நாடு அரசின் புதிய முயற்சி

Trending Photos

அதிக வருமான வரி செலுத்தும் நடிகர்! டாப் 10 லிஸ்டில் யார் யார்?
camera icon7
Income Tax
அதிக வருமான வரி செலுத்தும் நடிகர்! டாப் 10 லிஸ்டில் யார் யார்?
முதல் முறையாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்குபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
முதல் முறையாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்குபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
இன்னும் 28 நாட்களில் ராசியை மற்றும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், வெற்றி மேல் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
இன்னும் 28 நாட்களில் ராசியை மற்றும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், வெற்றி மேல் வெற்றி
ரஜினியுடன் நடிக்க மறுத்த டாப் நடிகை! 4 முறை சேர மறுத்து கடைசியில் 1 படத்தில் நடித்தார்..
camera icon7
rajinikanth
ரஜினியுடன் நடிக்க மறுத்த டாப் நடிகை! 4 முறை சேர மறுத்து கடைசியில் 1 படத்தில் நடித்தார்..
கர்ப்பிணிகளுக்கு ஆன்லைனில் மருத்துவ ஆலோசனை! தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Tamil Nadu government: கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொள்ள தொலைதூர மருத்துவமனைகளுக்குச் செல்லாமல் அருகில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலேயே இணையவழி மூலமாக மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் இணையவழி சேவை தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தஞ்சாவூரில் அம்மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தொடங்கி வைத்துள்ளார். உயர் இரத்த அழுத்தம், இரத்த சோகை மற்றும் தைராய்டு போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு ஆன்லைன் மூலம் மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இதுதொடர்பாக வெளியாகியுள்ள அறிவிப்பில், "தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலக தேசிய தகவலியல் மையத்தில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொள்ள தொலைதூர மருத்துவமனைகளுக்குச் செல்லாமல் அருகில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலேயே இணையவழி மூலமாக மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் இணையவழி சேவையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துவக்கி வைத்தார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் அறிவுரையின் படி, கர்ப்பிணி தாய்மார்களின் சிறப்பு சிகிச்சைக்காக தஞ்சாவூர் கோட்டம், கும்பகோணம் கோட்டம் மற்றும் பட்டுக்கோட்டை கோட்டம் ஆகிய இடங்களுக்கு ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் பொது மருத்துவர் ஆகியோர்களால் வாரந்தோறும் செவ்வாய்கிழமை மதியம் 12 மணி முதல் 2 மணி வரை சிறப்புக் கவனம் தேவைப்படும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு இணையவழி ஆலோசனைகள் வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து தஞ்சாவூர் கோட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையிலும், முதல்வர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர் பூவதி மற்றும் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் மருத்துவர் கலைவாணி ஆகியோர்களின் முன்னிலையிலும், பட்டுக்கோட்டை மற்றும் கும்பகோணம் கோட்டத்தில் இணை இயக்குநர் மருத்துவர் அன்பழகன் முன்னிலையிலும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு இணையவழி ஆலோசனை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. 

இதில் உயர் இரத்த அழுத்தம், இரத்த சோகை மற்றும் தைராய்டு போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் பொது மருத்துவர் ஆகியோர்களால் இணையவழி ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது. தஞ்சாவூர் கோட்டத்தில் 69 கர்ப்பிணி தாய்மார்களும், கும்பகோணம் கோட்டத்தில் 45 கர்ப்பிணி தாய்மார்களும் மற்றும் பட்டுக்கோட்டை கோட்டத்தில் 65 கர்ப்பிணி இணையவழி மூலமாக மருத்துவ ஆலோசனை தாய்மார்களும் பெற்றுக்கொண்டனர்.

இத்திட்டத்தின் மூலம் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் ஆலோசனை பெறுவதற்கு தொலை தூர மருத்துவமனைகளுக்குச் செல்லாமல் அருகில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலேயே இணையவழி மூலமாக ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இச்செயல் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் தாய்சேய் நலம் மேலும் மேம்படுத்திட ஒரு முன்னெடுப்பாக அமைந்துள்ளது. மேலும், இதனைத்தொடர்ந்து வாரந்தோறும் செவ்வாய் கிழமைகளில் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு இணையவழி ஆலோசனை மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்கப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் பயன்பெறுமாறு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது." என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | 'என்னை மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா...' ஸ்டாலினை நோக்கி விஜய் நேரடி கேள்வி - நாகையில் அதிரடி பேச்சு

மேலும் படிக்க | எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திடீரென போன் போட்ட விஜய்? திமுக, பாஜக அதிர்ச்சி!

மேலும் படிக்க | கூட்டம் ஓட்டாக மாறாதா? விஜய் கேட்ட ஒற்றை கேள்வி... தொண்டர்கள் போட்ட கூச்சல் - என்ன நடந்தது?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentTamil Nadu health programpregnant women adviceonline health consultationThanjavur district initiative

Trending News