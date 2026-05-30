/உதகையில் கஞ்சா தோட்டம், சிக்கிய நேபாள தந்தை, மகன்: 30 வருசமா கூலி வேலை.. பகீர் பின்னணி

Nilgiris District News: உதகையில் அதிரடி: நேபாளத்தில் இருந்து விதை வாங்கி வீட்டில் கஞ்சா தோட்டம்! தந்தை, மகன் கைது – பின்னணியில் இருக்கும் திடுக்கிடும் உண்மைகள்!
Ooty Crime News: உதகையில் கஞ்சா செடி வளர்த்து விற்பனை செய்து வந்த நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்த தந்தை மற்றும் மகனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். நேபாள நாட்டில் இருந்து கஞ்சா விதைகளை வாங்கி பயிரிட்டுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
உதகையில் (ஊட்டி) அரங்கேறியுள்ள அதிர்ச்சிகரமான கஞ்சா வளர்ப்பு மற்றும் கடத்தல் சம்பவம், தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தின் மிக முக்கிய சுற்றுலாத் தலமாக விளங்கும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உதகையில், சட்டவிரோதமாக கஞ்சா செடிகளை வளர்த்து விற்பனை செய்து வந்த நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்த தந்தை மற்றும் மகனை காவல்துறையினர் அதிரடியாகக் கைது செய்துள்ளனர். அவர்கள் வீட்டில் இருந்து சுமார் 19 கிலோ எடை கொண்ட 6 மாபெரும் கஞ்சா செடிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இது நீலகிரி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்தவர் முனி சவுத் (வயது 60). இவர் சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தனது குடும்பத்துடன் வாழ்வாதாரம் தேடி நீலகிரி மாவட்டம் உதகைக்குக் குடிபெயர்ந்தார். இவருக்கு கோகுல் சவுத் (24) என்ற மகன் உள்ளார். மகன் கோகுல் உதகையிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவர். மகனும் தந்தையும் அப்பகுதியில் கட்டிட வேலை மற்றும் விவசாய கூலி வேலைகளுக்குச் சென்று வந்துள்ளனர்.
கடந்த 30 வருடங்களாக அப்பகுதி மக்களுடன் எவ்வித சந்தேகத்திற்கும் இடமின்றி சாதாரண கூலித் தொழிலாளிகளாக வாழ்ந்து வந்த இந்த குடும்பத்தின் பின்னணியில், இப்படியொரு சட்டவிரோத கஞ்சா சாம்ராஜ்யம் உருவாகி வருவது யாருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.
கடந்த சில மாதங்களாகவே, முனி சவுத் மற்றும் அவரது மகன் கோகுல் சவுத் ஆகியோர் ரகசியமாக கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக காவல்துறையினருக்குத் தகவல்கள் கசியத் தொடங்கின. இதையடுத்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் (SP) அறிவுறுத்தலின்படி, இவர்களை போலீசார் ரகசியமாக கண்காணிக்கத் தொடங்கினர். இந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கோகுல் சவுத் தனது வீட்டின் அருகே புதர் மண்டிப் போயிருந்த ஒரு பகுதியை மிகவும் கவனமாகச் சுத்தம் செய்துள்ளார். மேலும், அந்தப் பகுதியில் வழக்கத்திற்கு மாறான, வித்தியாசமான இலைகளைக் கொண்ட செடிகள் செழித்து வளர்ந்திருப்பதை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் கவனித்துள்ளனர். இதுகுறித்து போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் பறந்தது.
கைது செய்யப்பட்ட இருவரிடமும் போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின:
நேபாளத்தில் இருந்து கடத்தப்பட்ட விதைகள்: முனி சவுத் தனது சொந்த நாடான நேபாளத்திற்குச் சென்றபோது, அங்கிருந்து கஞ்சா விதைகளை ரகசியமாகத் தமிழகத்திற்குள் கடத்தி வந்துள்ளார். உதகையின் குளிர்ந்த காலநிலை கஞ்சா வளர்ப்பிற்குச் சாதகமாக இருக்கும் என்பதால், அதைத் தனது வீட்டின் பின்புறம் பயிரிட்டுள்ளார்.
வயிற்று வலிக்கு மருந்து?: கஞ்சா செடிகளை ஏன் வளர்த்தீர்கள் என்று போலீசார் கேட்டதற்கு, "வயிற்று வலி சம்பந்தமான கோளாறுகளுக்கு நேபாளத்தில் கஞ்சாவை மருந்தாகப் பயன்படுத்துவோம், அதற்காகவே வளர்த்தோம்" என்று தப்பிக்க முயன்றுள்ளனர். ஆனால், அவர்கள் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும், சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் ரகசியமாக விற்பனை செய்து வந்தது விசாரணையில் அம்பலமானது.
வழக்கமாக உள்ளூர் குற்றவாளிகள் கோயம்புத்தூர் அல்லது மத்திய சிறைகளில் அடைக்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால், கைதான இருவரும் அந்நிய நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் (நேபாள நாட்டினர்) என்பதாலும், சர்வதேச/மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கஞ்சா விதை கடத்தலில் தொடர்பு இருப்பதாலும், அவர்கள் மீது கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் (NDPS Act) வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
உதகை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட முனி சவுத் மற்றும் கோகுல் சவுத் ஆகிய இருவரையும், பலத்த பாதுகாப்புடன் சென்னைக்குக் கொண்டு சென்று சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
நீலகிரி மாவட்ட காவல்துறை தற்போது உதகை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள வெளிமாநில மற்றும் வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களின் பின்னணி குறித்த கணக்கெடுப்பைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
"சுற்றுலாத் தலமான ஊட்டியில் இளைஞர்களையும், மாணவர்களையும் சீரழிக்கும் நோக்கில் கஞ்சா புழக்கத்தை ஏற்படுத்துபவர்கள் மீது குண்டாஸ் சட்டம் பாயும்" என மாவட்ட காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது. மேலும், கைதான நேபாள நபர்களுக்கு உள்ளூரில் வேறு யாருடனாவது தொடர்பு உள்ளதா, நேபாளத்தில் இருந்து விதைகள் எப்படி எல்லை தாண்டி கொண்டு வரப்பட்டது என்பது குறித்தும் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவினரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் கஞ்சா, போதை கலாச்சாரம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதை ஒழிக்கும் வகையில் பல வித நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், அமைதியான உதகையின் பெயரைக் கெடுக்கும் வகையில், வீட்டின் அருகிலேயே கஞ்சா தோட்டம் அமைத்த நேபாள தந்தை, மகன் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் நீலகிரி மலைக்கிராம மக்களிடையே பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.