/திரையில் நாயகன்.. தரையில் வில்லனா? தவெக அரசுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் திமுக முழக்கம்

சென்னை: 2026 ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டம் இன்று காலை 10 மணிக்கு "தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன்" தொடங்கியது. அதன் பிறகு பேரவையில் அண்ணா, பெரியார், அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பெயரை குறிப்பிட்டு ஆளுநர் அர்லேகர் தனது உரையை துவக்கினார். ஆனால் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குவதற்கு முன்பாக, சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் தமிழகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்த முதலமைச்சர் விஜய் "வாய் திறக்க வேண்டும்" என்ற வாசகம் கொண்ட பதாகைகளை ஏந்தியபடி சட்டப்பேரவை வளாகத்திற்குள் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் நுழைந்தனர். அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
தமிழக சட்டமன்றத்தின் 17-வது கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கவிருந்த சூழலில், எதிர்க்கட்சியான திமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் பேரவை வளாகத்தில் திரண்டு கடுமையான முழக்கங்களை எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழகத்தில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் மற்றும் பாலியல் குற்றங்களைக் கண்டித்து திமுகவினர் தங்களது சட்டைகளில் "வாய திறங்க சிஎம்" என்ற வாசகம் அடங்கிய கருப்பு பேட்ச் அணிந்து வந்திருந்தனர். மேலும் கைகளில் பின்வரும் வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளையும் (Placards) ஏந்தியிருந்தனர்.
தமிழக வெற்றிக்கழக (தவெக) அரசின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், மாநிலத்தில் நடக்கும் குற்ற சம்பவங்கள் குறித்து இதுவரை வாய் திறந்து எந்த கருத்தும் கூறாமல் மௌனமாக இருக்கிறார் என்றும், அரசு மெத்தன போக்கோடு செயல்படுகிறது என்றும் திமுகவினர் குற்றம் சாட்டினர்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பேரவைக்கு வருகை தந்தனர். எனினும் அவர்கள் திமுகவினரைப் போல பதாகைகள் ஏந்தியோ அல்லது பெரிய அளவிலான எதிர்ப்புகளையோ அந்த சமயத்தில் காட்டவில்லை.
தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்களின் உரையுடன் கூட்டத்தொடர் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. கடந்த காலங்களில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து தொடர்பாக ஆளுநருக்கும் அரசுக்கும் இடையே நிலவிய சர்ச்சைகளின் பின்னணியில், இந்த முறை தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்படுமா அல்லது தேசிய கீதம் பாடப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அங்கு நிலவியது. ஆனால் சரியாக காலை 10 மணிக்கு "தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன்" தமிழக சட்டப்பேரவையின் கூட்டம் தொடங்கியது.