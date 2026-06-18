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திரையில் நாயகன்.. தரையில் வில்லனா? தவெக அரசுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் திமுக முழக்கம்

Udhayanidhi Stalin Slams CM Vijay: 17-வது தமிழக சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையோடு தொடங்குவதற்கு முன்பாக, தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது. தமிழகத்தில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்குப் பிரச்சனை மற்றும் பாலியல் குற்றங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இதுவரை மௌனம் காப்பதாகக் கூறி, பிரதான எதிர்க்கட்சியான திமுக போராட்டத்தில் குதித்தது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:37 AM IST
திரையில் நாயகன்.. தரையில் வில்லனா? தவெக அரசுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் திமுக முழக்கம்
Image Credit: @arivalayam | DMK&#039;s Direct Attack at CM Joseph Vijay

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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