AI மாடல்களின் பாஸ் ChatGPT 5: மாஸ் காட்டும் 5 முக்கிய அம்சங்கள் இதோ

Open AI ChatGPT 5: சமீப காலங்களில் அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து வரும் AI தொழில்நுட்பம் மக்களின் பல பணிகளை எளிதாக்கியுள்ளது. நீண்ட நேரம் எடுக்கும் வேலைகள் இப்போது சில வினாடிகளில் முடிந்துவிடுகின்றன. இதற்கிடையில், OpenAI இப்போது அதன் மிகவும் மேம்பட்ட மற்றும் சக்திவாய்ந்த AI மாடலான GPT-5 ஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய மாடல் GPT-4 ஐ விட வேகமானது மட்டுமல்ல, இன்னும் அதிக துல்லியம், புரிதல் மற்றும் பகுத்தறிவு திறன் கொண்டது என்று கூறப்படுகிறது.
ChatGPT 5 அனைவருக்கும் இலவசம்
ChatGPT 5 வெளியீட்டின் போது, OpenAI இன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சாம் ஆல்ட்மேன், GPT-5 அனைத்து விஷயங்களிலும் ஒரு PhD நிலை நிபுணரைப் போல நடந்து கொள்ளும் திறன் கொண்டது என்று கூறினார். GPT-5 தற்போது அனைத்து பயனர்களுக்கும் முற்றிலும் இலவசமாகக் கிடைக்கிறது என்பது மற்றொரு நல்ல செய்தி. இருப்பினும் அதன் சில சிறப்பு அம்சங்கள் தொழில்முறை பயனர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும். இதன் வருகையுடன், AI தொழில்நுட்ப உலகில் ஒரு பெரிய மாற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
GPT-5 இன் 5 மிகவும் சக்திவாய்ந்த அம்சங்களைப் பற்றி இங்கே காணலாம்
கோடிங் இல்லாமல் செயலிகள் மற்றும் வலைத்தளங்களை உருவாக்கலாம்
- GPT-5 இப்போது அதிக திறனைக் கொண்டுள்ளது.
- ஒரு வரி கோட் கூட எழுதாமல் ஒரு எளிய டெக்ஸ் கமாண்ட் மூலம் செயலிகள் மற்றும் வலைத்தளங்களை உருவாக்க முடியும்.
- இது மாடல் டிசைன் முதல் ஃப்ரெண்ட்-எண்ட் மற்றும் லாஜிக் வரை அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ளும்.
- மேலும் இது உங்கள் தேவைக்கேற்ப அவுட்புட்டை வழங்கும்.
Gmail மற்றும் Google Calendar உடன் நேரடி இணைப்பு
- ஜிமெயில் மற்றும் கூகிள் காலெண்டருடன் GPT-5 ஐ இப்போது ஒருங்கிணைக்க முடியும்.
- அதாவது இதனால் உங்கள் மின்னஞ்சல்களைப் படிக்க முடியும், நாள் முழுவதற்கும் உங்கள் தொழிசார்ந்த மற்றும் தனிப்பட பணிகளை நிர்வகிக்க முடியும்.
- தற்போது இந்த அம்சம் தொழில்முறை பயனர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும்.
வர்சுவல் அசிஸ்டண்டை விட புத்திசாலி
- GPT-5 ஒரு உயர் திறன் கொண்ட வர்சுவல் அசிஸ்டண்டைப் போல செயல்படுகிறது.
- இதனால் உங்கள் கட்டளைகளை நன்றாகப் புரிந்துகொள்வது மட்டுமல்லாமல், சிக்கலான சிக்கல்களையும் தீர்க்க முடியும்.
அதன் சில முக்கிய செயல்பாடுகள்:
- பிசினஸ் வொர்க்ஃப்ளோவை ஆட்டோமேட் செய்தல்
- ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆவணப்படுத்தலில் உதவி
- சட்ட மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு
- சந்தை நுண்ணறிவு மற்றும் உரிய விடாமுயற்சி
- பணி ஒதுக்கீடு மற்றும் செயல்படுத்தல்
மருத்துவ அறிக்கைகளைப் புரிந்துகொண்டு எளிய மொழியில் விளக்குதல்
- GPT-5 மருத்துவத் துறைக்காக சிறப்பாகப் பயிற்சி பெற்றுள்ளது.
- இதனால் மருத்துவ அறிக்கைகளைப் படிக்கவும், அவற்றைச் சுருக்கவும், நோயாளிகளுக்கு எளிய மொழியில் விளக்கவும் முடியும்.
- GPT-5 ஹெல்த்பெஞ்ச் போன்ற மருத்துவ சோதனைகளில் அதிக மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளது.
- இது இதை சுகாதாரத் துறையில் பயனுள்ளதாக ஆக்குகிறது.
ஒரு தனிப்பட்ட ஆசிரியரைப் போல உதவும்
- GPT-5 -இல் தவறுகளில் வாய்ப்பு இப்போது முன்பை விட குறைவாக உள்ளது.
- இது ஒரு தனிப்பட்ட ஆசிரியரைப் போல நடந்து கொள்கிறது.
- இது மாணவர்களுக்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பாடத் திட்டங்கள், விளக்கங்கள், வினாடி வினாக்கள் மற்றும் ஸ்டடி மெடோரியல்களை வழங்க வல்லது.
- இது கல்வித் துறையில் அதன் பயன்பாட்டை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
Dual Model System: இரண்டு மூளைகளைக் கொண்ட GPT-5
- GPT-5 ஒரு புதிய இரட்டை மாதிரி கட்டமைப்பை உள்ளடக்கியது.
- இது இரண்டு வெவ்வேறு மாதிரிகளைக் கொண்டுள்ளது - ஒன்று பொதுவான பணிகளுக்கு, மற்றொன்று அதிக தீவிரம் கொண்ட, ஆழமான கற்றல் பணிகளுக்கு.
- எந்த மாடலுக்கு எந்தப் பணியை ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு அறிவார்ந்த ரவுட்டர் தீர்மானிக்கிறது.
- இது பயனர் தானே மாடலைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தேவையை நீக்குகிறது.
