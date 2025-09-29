தீபாவளி பரிசு OPS? தமிழ்நாடு அரசின் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த இறுதி முடிவு எப்போது?

Tamil Nadu Diwali Gift For Govt Employees: சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாடு அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு 2003 க்கு முன்பு நடைமுறையில் இருந்த பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. ஆனால் மீன்பும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் அமல் செய்வது குறித்து அரசு தரப்பில் இன்னும் எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. தமிழக அரசு ஊழியர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல் செய்த மாநிலங்கள்:
அரசு ஊழியர்கள் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு எதிராகப் போராடி வருகின்றனர். ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, ராஜஸ்தான் மற்றும் சத்தீஸ்கர் போன்ற சில மாநிலங்கள் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்குத் திரும்பியுள்ளன.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து திமுக அரசு வாக்குறுதி:
தமிழ்நாட்டில், பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடைமுறையில் உள்ளது. 2021 இல் ஆட்சிக்கு வந்த திமுக அரசு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதாக உறுதியளித்திருந்தது, ஆனால் இதுவரை எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை.
தீபாவளி பரிசாக பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல் செய்யப்படுமா?
இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்க்க, ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் சங்கங்களிடமிருந்து உள்ளீடுகளைச் சேகரிக்க கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் ஒரு குழுவை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது. இந்தக் குழு செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் ஊழியர்களின் ஆதரவை நாடும் நோக்கில், தீபாவளி பரிசாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவிக்கக்கூடும் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து முக்கிய அம்சங்கள்:
1. 2003 க்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் நடைமுறையில் இருந்த ஓய்வூதிய திட்டம் என்ன?
2003 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் நடைமுறையில் இருந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டமாகும், இது அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பாரம்பரியமான, பங்களிப்பு இல்லாத ஓய்வூதியத்தை வழங்கியது. இந்தத் திட்டம் பயனாளிகளுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் கணிசமான ஓய்வூதியத்தை உறுதி செய்தது.
2. 2003 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு எதிராக தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியா முழுவதும் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் ஏன் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்?
2003-ல் மத்திய அரசு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சில மாற்றங்களை செய்து பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தியது. இதை அடுத்து இந்தியா முழுவதும் புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது. இதனால் அரசு ஊழியர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என பல்வேறு மாநிலங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தமிழகத்திலும் அரசு ஊழியர்கள் இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
3. ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக எந்த மாநிலங்கள் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்குத் திரும்பியுள்ளன?
ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், பஞ்சாப், இமாச்சலப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்கள் NPS-ன் கீழ் இருந்த தங்கள் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு OPS-ஐ மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளன.
4. தமிழ்நாடு அரசால் அமைக்கப்பட்ட குழு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த தனது அறிக்கையை எப்போது சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?
தமிழ்நாடு மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டெடுப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்வதற்காகவும், தற்போதைய பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (CPS) மற்றும் மத்திய அரசின் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டும் அமைக்கப்பட்ட குழு, இந்த ஆண்டு (2025) செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் அதன் இறுதி அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தக் குழுவிற்கு மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமை தாங்குகிறார்.
5. ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதாக அரசாங்கம் ஏன் அறிவிக்கலாம் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது?
தமிழக அரசு, ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவிக்கக்கூடும் என்ற ஊகம் அரசியல் சூழலில் இருந்து வருகிறது. அரசாங்கம், குறிப்பாக 2021 இல் ஆட்சிக்கு வந்த திமுக கட்சி, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஆதரவைப் பெற முயல்கிறது. தீபாவளி பரிசாக பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவது, இந்த ஊழியர்களின் ஆதரவைப் பெறுவதற்கான ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக இருக்கலாம். குறிப்பாக வரவிருக்கும் தேர்தல்களைக் கருத்தில் கொண்டு. இந்த குறிப்பிடத்தக்க வாக்காளர் தளத்துடன் தனது நிலையைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள அல்லது மேம்படுத்த திமுக அரசாங்கம் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தலாம் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது.
சுருக்கமாக:
தமிழக அரசு ஊழியர்களிடையே மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த பழைய ஓய்வூதியத் திட்ட விவகாரத்தில், அனைத்து முடிவுகளும் செப்டம்பர் 30-ம் தேதிக்கு பிறகு, குழுவின் அறிக்கையின் அடிப்படையில், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பாக வர வாய்ப்புள்ளது.
மேலும் படிக்க - பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் ரீ எண்ட்ரி? தீபாவளி பரிசாக வருகிறதா ஓபிஎஸ்?
மேலும் படிக்க - பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் எப்போது? வெளியான தகவல்!
மேலும் படிக்க - பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அமல்படுத்துமா தமிழக அரசு? ஆசிரியர் சங்கம் எச்சரிக்கை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ