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தமிழகத்திற்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்.. இன்று (ஜூன் 5) 3 மாவட்டங்களில் பிச்சு உதறப்போகுது கனமழை.. வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Update: கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் இன்று பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 05, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:34 AM IST
தமிழகத்திற்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்.. இன்று (ஜூன் 5) 3 மாவட்டங்களில் பிச்சு உதறப்போகுது கனமழை.. வானிலை அப்டேட்!

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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தமிழகத்திற்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்.. இன்று (ஜூன் 5) 3 மாவட்டங்களில் பிச்சு உதறப்போகுது மழை
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