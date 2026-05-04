தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஒரத்தநாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Orathanadu Election Result 2026: ஒரத்தநாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரத்தநாடு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று எழுபத்து ஐந்தாவது (175) தொகுதியாகும். இது தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது. இந்தத் தொகுதி பொதுவாக அதிமுக மற்றும் திமுக இடையே நேரடிப் போட்டி நிலவும் களமாக அறியப்படுகிறது.
ஒரத்தநாடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஒரத்தநாடு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
ஒரத்தநாடு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): வைத்திலிங்கம்
அஇஅதிமுக (AIADMK): எம்.சேகர்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): திருமுருகன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): டாக்டர் கே.அரவிந்த்
ஒரத்தநாடு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,33,542
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,13,315
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,20,221
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 6
ஒரத்தநாடு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.98% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஒரத்தநாடு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: வைத்திலிங்கம் (அஇதிமுக) - 90,063 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ராமசந்திரன் (திமுக) - 61,228 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: மா.சேகர் (அமமுக) - 26,022
நான்காம் இடம்: மு.கந்தசாமி (நாம் தமிழர் கட்சி) - 9,050 வாக்குகள்
ஒரத்தநாடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஒரத்தநாடு தொகுதியில் 79.03% வாக்குகள் பதிவாகின.
