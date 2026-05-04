தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Ottapidaram Election Result 2026: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) (Ottapidaram) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 08:24 AM IST
  • ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) தேர்தல் முடிவுகள் 2026.
  • ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் பரப்பளவில் பெரிய தொகுதிகளில் ஒன்று ஒட்டப்பிடாரம் (தனி). இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 217வது தொகுதியாகும். வானம் பார்த்த பூமியான இங்கு மானாவாரி விவசாயாம், தீப்பட்டி தொழிற்சாலைகள் பிரதானமானவை.

ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

ஒட்டப்பிடாரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): ராமஜெயம்

அமமுக (AMMK): சுந்தரராஜ் (அதிமுக கூட்டணியில்)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அனுசியா

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மதன்ராஜா

புதிய தமிழகம் (PT): கே. கிருஷ்ணசாமி 

ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,18,710
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,24,990
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 56
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,43,756

ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 79.39% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 9% அதிகம்).

ஒட்டப்பிடாரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: சண்முகையா (திமுக) - 73,110 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: மோகன் (அதிமுக) - 64,600 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: வைகுண்டமாரி - 22,413 வாக்குகள்

புதிய தமிழகம்: கே. கிருஷ்ணாசாமி - 6,544

ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் 70.72% வாக்குகள் பதிவாகின.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

விளாத்திகுளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 

ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

