தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் பரப்பளவில் பெரிய தொகுதிகளில் ஒன்று ஒட்டப்பிடாரம் (தனி). இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 217வது தொகுதியாகும். வானம் பார்த்த பூமியான இங்கு மானாவாரி விவசாயாம், தீப்பட்டி தொழிற்சாலைகள் பிரதானமானவை.
ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒட்டப்பிடாரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ராமஜெயம்
அமமுக (AMMK): சுந்தரராஜ் (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அனுசியா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மதன்ராஜா
புதிய தமிழகம் (PT): கே. கிருஷ்ணசாமி
ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,18,710
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,24,990
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 56
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,43,756
ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 79.39% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 9% அதிகம்).
ஒட்டப்பிடாரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: சண்முகையா (திமுக) - 73,110 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: மோகன் (அதிமுக) - 64,600 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: வைகுண்டமாரி - 22,413 வாக்குகள்
புதிய தமிழகம்: கே. கிருஷ்ணாசாமி - 6,544
ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் 70.72% வாக்குகள் பதிவாகின.
