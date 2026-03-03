சொந்த வீடு வச்சிருக்கீங்களா? டிஜிட்டல் நில அளவீடு - சிவங்கை ஆட்சியரின் முக்கிய அறிவிப்பு

Karaikudi digital land survey : தமிழகத்தில் நிலம் தொடர்பான சிக்கல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும், நில நிர்வாகத்தை நவீனப்படுத்தவும் தமிழ்நாடு அரசு 'நக்ஷா' (NAKSHA) என்ற பிரம்மாண்ட டிஜிட்டல் நில அளவீட்டுத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இனி பழைய சங்கிலி அளவீடு முறைகள் மறைந்து, செயற்கைக்கோள் மற்றும் டிரோன் தொழில்நுட்பம் மூலம் உங்கள் சொத்துக்கள் துல்லியமாக அளவிடப்பட உள்ளன.
சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
இது தொடர்பாக சிவங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அறிவிப்பில், காரைக்குடி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நகரப்புல எண் வாரியாக, நில உரிமையாளர்களின் விபரங்களை (Record of Rights) சரிபார்த்து, நில உரிமையாளர்களின் கூடுதல் விபரங்கள் சேகரிப்பு தொடர்பாக வருகைபுரியும் NAKSHA திட்டப் பணியாளர்களுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு நல்கிட வேண்டும் எனகேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
காரைக்குடியில் நில அளவீடு தொடக்கம்
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி மாநகராட்சியானது NAKSHA (National Geospatial Knowledge based land survey of urban Habitations) முன்னோடி திட்டத்தின் மூலம் நகர நில அளவை செய்யும் பணிக்காக முன்னோடியாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில், கடந்த 18.2.2025 அன்று காரைக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் NAKSHA திட்டப்பணியானது தொடங்கி வைக்கப்பட்டு, 10.2.2025, 11.2.2025 மற்றும் 4.8.2025 ஆகிய தேதிகளில் காரைக்குடி நகரமானது இந்திய நில அளவைத்துறை அலுவலர்களால் டிரோன் (DRONE) மூலம் முதற்கட்டமாக அளவைப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து, நவீன மறு நில அளவை கருவியான DGPS மூலம் Ground Truthing பணி மேற்கொள்வதற்காக கடந்த 8.5.2025 அன்று நில அளவை பணியாளர்களுக்கு நில அளவை பயிற்சி வழங்கப்பட்டு, 9.5.2025 அன்று கூடுதல் இயக்குநர், நில அளவை மற்றும் நிலவரித்திட்டம், சென்னை அவர்களால் மேற்காணும் Ground Truthing பணியானதும் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. மேலும், காரைக்குடி மாநகராட்சியில் (DGPS) நவீன மறுநில அளவை கருவிகள் மூலம் நில அளவை செய்ய உள்ள விபரமானது, நில அளவை மற்றும் நிலவரித்திட்ட இயக்குநர் அவர்களால், தமிழ்நாடு அரசிதழில் தமிழ்நாடு நில அளவைகள் மற்றும் எல்லைகள் குறித்த சட்டம் 1923-ன் பிரிவு 4ன் உட்பிரிவு (1) & (2) (தமிழ்நாடு சட்டம் VIII(1923)-ன் கீழ் அறிவிக்கையாக வெளியிடப்பட்டது.
பொதுமக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
அதனைத்தொடர்ந்து, சிவகங்கை மாவட்ட அரசிதழில் தமிழ்நாடு நில அளவை மற்றும் எல்லைகள் குறித்த சட்டம் VIII/1923, பிரிவு 6(1)-ன்படி
வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, காரைக்குடி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 17 வார்டுகளின் 237 பிளாக்குகளில் உள்ள 29,291 நகர புல எண்களில், நகரப்புல எண் வாரியாக நில உரிமையாளர்களின் விபரங்களை (Record of Rights) சரிபார்த்து, கூடுதலாக அலைபேசி எண், ஆதார் எண், உறவினர் பெயர் மற்றும் அலைபேசி எண், உரிமையாளரின் இ மெயில், சொத்துவரி விதிப்பு எண் ஆகியவற்றை சம்பந்தப்பட்ட திட்டப்பணியாளர்கள் சேகரிப்பார்கள்.
மேலும், கதவு எண், முகவரி பின்கோடு மாநகராட்சி கட்டிட அனுமதி எண், கட்டிட அனுமதியின்படி கட்டுமானப்பகுதி, வீடு அல்லது அடுக்கத்தின் பெயர், தளங்களின் எண்ணிக்கை, உரிமையாளர் வசிக்கும் தளத்தின் எண், வீட்டின் புகைப்படம் போன்ற விபரங்களையும் சேகரிப்பார்கள். அவர்களுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு நல்கிட வேண்டும். மேலும், இத்திட்டத்தின் முடிவில் அனைத்து நில உரிமைதாரர்களுக்கும் நகர நில அளவை ஆவணங்களையும், சொத்துவரி விபரங்களையும் ஒருங்கிணைத்து சொத்து விபர அட்டை (PROPERTY CARD) வழங்கப்படவுள்ளது என சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
நக்ஷா (NAKSHA) திட்டம் என்றால் என்ன?
நில ஆவணங்களை டிஜிட்டல் மயமாக்கி, வரைபடங்களை (Maps) நவீன மென்பொருள் மூலம் துல்லியமாகத் தயாரிப்பதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம். பழைய காகித வரைபடங்களுக்குப் பதிலாக, புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்ட டிஜிட்டல் வரைபடங்கள் உருவாக்கப்படும். இதன் மூலம் ஒரு அங்குல நிலத்தைக் கூட தவறில்லாமல் அளவிட முடியும். கட்டிடத்தின் பரப்பளவை டிஜிட்டல் முறையில் அளவிடுவதன் மூலம் சொத்து வரி விதிப்பில் உள்ள குளறுபடிகள் களையப்படும். பக்கத்து வீட்டுக்காரருடன் நில எல்லை தொடர்பாக வரும் சண்டைகளுக்கு இந்த டிஜிட்டல் மேப்பிங் நிரந்தரத் தீர்வைத் தரும்.
நக்ஷா திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 3 நவீன தொழில்நுட்பங்கள்
அரசு இந்த அளவீட்டை வெறும் டேப் மூலம் செய்யாமல், நவீன டிரோன்கள் மூலம் வான்வழியாக நிலப்பரப்பை அதிநவீன கேமராக்கள் மூலம் படம் பிடித்து வரைபடம் தயாரிக்கப்படும். CORS (Continuously Operating Reference Stations) என்ற செயற்கைக்கோள் உதவியுடன் சென்டிமீட்டர் அளவில் துல்லியமாக நிலத்தின் அமைவிடத்தைக் கண்டறிதல், ETS (Electronic Total Station) எனப்படும் லேசர் கதிர்கள் மூலம் தூரத்தையும் கோணத்தையும் அளவிடும் கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கும் 4 முக்கிய நன்மைகள்
1. ஆன்லைன் பட்டா மாறுதல்: நிலத்தை அளந்து முடித்ததும், பட்டா மாறுதல் கோரி விண்ணப்பித்தால் உடனே ஆன்லைனில் அப்டேட் ஆகும்.
2. பிழையற்ற வரைபடம்: உங்கள் நிலத்தின் 'FMB' (Field Map Sketch) இனி கணினியிலேயே தெளிவாகக் கிடைக்கும்.
3. வங்கி கடன் எளிதாகும்: டிஜிட்டல் முறையில் சரிபார்க்கப்பட்ட நில ஆவணங்கள் இருந்தால், வங்கிகளில் கடன் பெறுவது மிக எளிது.
4. வெளிப்படைத்தன்மை: அரசுப் பதிவேடுகளில் உங்கள் நிலத்தின் விவரங்கள் சரியாக இருப்பதால், நில மோசடிகளில் இருந்து தப்பிக்கலாம்.
பொதுமக்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
அரசு அதிகாரிகள் உங்கள் பகுதிக்கு நில அளவீடு செய்ய வரும்போது, உங்கள் நிலத்தின் பழைய பட்டா, கிரயப் பத்திரம் மற்றும் வரைபடங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருங்கள். உங்கள் நிலத்தின் எல்லைக் கற்கள் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அளவீடு முடிந்ததும் வழங்கப்படும் தற்காலிக வரைபடத்தில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், உடனடியாக அதிகாரிகளிடம் முறையிடலாம்.
