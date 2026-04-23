  • மீண்டும் நம்ம ஆட்சி தான்! சிவகங்கையில் ஓட்டுப் போட்ட கையோடு ப.சிதம்பரம் சொன்ன ரகசியம்

மீண்டும் நம்ம ஆட்சி தான்! சிவகங்கையில் ஓட்டுப் போட்ட கையோடு ப.சிதம்பரம் சொன்ன ரகசியம்

P Chidambaram Election Results Predicts: சிவகங்கை கண்டனூரில் வாக்களித்த ப.சிதம்பரம், தமிழக மக்கள் ஒரு நிலையான மற்றும் வளர்ச்சி சார்ந்த அரசை எதிர்பார்ப்பதாகக் கூறினார். தமிழக அரசு கடன் வாங்குவதை நியாயப்படுத்திய அவர், மத்திய அரசும் கடன் வாங்கியுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டினார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 23, 2026, 09:08 AM IST

மீண்டும் நம்ம ஆட்சி தான்! சிவகங்கையில் ஓட்டுப் போட்ட கையோடு ப.சிதம்பரம் சொன்ன ரகசியம்

TN Election Results P Chidambaram Predicts: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், சிவகங்கை மாவட்டம் கண்டனூரில் உள்ள தனது வாக்குச்சாவடியில் முன்னாள் ஒன்றிய அமைச்சர் ப. சிதம்பரம் அவர்கள் இன்று தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், தமிழக அரசியல் களம் மற்றும் பொருளாதார நிலை குறித்து மிக முக்கியமான கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

மக்கள் எதிர்பார்ப்பது நிலையான அரசை: ப. சிதம்பரம் பேட்டி

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ப. சிதம்பரம், 'தமிழக மக்கள் தற்போதைய அரசியல் சூழலில் மிகவும் தெளிவான முடிவில் இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு நிலையான அரசு, பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தங்குதடையின்றி கிடைக்க வேண்டும் என்பதே சாமானிய மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. இந்த எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரே கூட்டணி மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிதான் என்பது மக்களுக்கே தெரியும்' என்று உறுதியாகத் தெரிவித்தார்.

மேலும் கடந்த கால ஆட்சி முறையையும் தற்போதைய மக்களின் மனநிலையையும் ஒப்பிட்டுப் பேசிய அவர், இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் தமிழகத்தில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் ஆட்சியே தொடரும் என்றும், மக்கள் மீண்டும் இந்த அணிக்கே வெற்றியைத் தேடித் தருவார்கள் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தின் கடன் சுமை: "வருவாய் இருந்தால் கடன் வாங்குவதில் தவறில்லை"

தமிழக அரசு சந்தித்து வரும் நிதி நெருக்கடி மற்றும் கடன் சுமை குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த ப. சிதம்பரம், ஒரு மாநிலத்தின் பொருளாதாரம் எவ்வாறு கையாளப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தார்.

பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதில் சிக்கல் இருக்குமா?

புதிதாக அமையவுள்ள அரசு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதில் ஏதேனும் சிக்கல்களைச் சந்திக்குமா என்ற கேள்விக்கு, "அமைச்சர்களும், திறமையான அதிகாரிகளும் இணைந்து நிர்வாகத்தை முறையாகக் கையாளுவார்கள். பட்ஜெட் போடுவதில் எந்தவிதமான சிக்கலும் இருக்காது," என்று பதிலளித்தார்.

கடன் வாங்குவது குறித்த பொருளாதாரப் பார்வை

தமிழகத்தின் கடன் குறித்துப் பேசிய அவர் சில முக்கியக் கருத்துகளை முன்வைத்தார்:

தமிழகத்திற்குத் தேவையான நிதி ஆதாரங்களை உருவாக்கக் கடன் வாங்குவது இயல்பான ஒன்று.

"வருவாய் வரும் வழி தெரிந்தால், கடன் வாங்குவதில் எந்தத் தவறும் இல்லை. மாநில வளர்ச்சிக்கு அது அவசியம்," என்றார்.

தமிழ்நாடு மட்டுமே கடன் வாங்குவதாகச் சித்தரிக்கப்படுவதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், "தமிழ்நாடு மட்டும் கடன் வாங்குகிறது என நினைக்காதீர்கள். மத்திய அரசும்தான் பெருமளவில் கடன் வாங்கியுள்ளது," என்று நிதியமைச்சராகத் தனது அனுபவப் பூர்வமான கருத்தைப் பதிவு செய்தார்.

தேர்தல் களம்: 2026-ஐ நோக்கிய தமிழக அரசியலின் நகர்வு

தமிழகத்தில் தற்போது நிலவும் அரசியல் சூழலில், திராவிடக் கட்சிகளுக்கும் மற்ற தேசிய மற்றும் மாநிலக் கட்சிகளுக்கும் இடையிலான போட்டி தீவிரமடைந்துள்ளது. ப. சிதம்பரம் அவர்களின் இந்த அறிக்கை, கூட்டணி கட்சிகளிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக பொருளாதார வல்லுநராக அவர் முன்வைக்கும் "வருவாய் இருந்தால் கடன் வாங்கலாம்" என்ற கருத்து, எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

ப. சிதம்பரம் கூறிய கருத்தின் முக்கியச் சிறப்பம்சங்கள்

நிர்வாகத் திறன்: புதிய அரசு அமையப் பெற்றவுடன், அனுபவம் வாய்ந்த அதிகாரிகளைக் கொண்டு நிதி மேலாண்மை சரி செய்யப்படும்.

மதச்சார்பற்ற கொள்கை: தமிழகத்தின் சமூக நீதி மற்றும் மதச்சார்பற்ற தன்மையைப் பாதுகாக்க இக்கூட்டணி மீண்டும் வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மத்திய - மாநில உறவு: கடன் விவகாரத்தில் மத்திய அரசின் நிலையையும் ஒப்பிட்டுப் பேசியதன் மூலம், கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் நிதி பகிர்வு மற்றும் கடன் மேலாண்மை குறித்த விவாதத்தை அவர் கிளப்பியுள்ளார்.

வாக்காளர்களின் தீர்ப்பு என்ன?

சிவகங்கையில் ப. சிதம்பரம் வழங்கிய இந்த நேர்காணல், தேர்தல் களத்தில் ஒரு விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. வளர்ச்சி மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை முன்னிறுத்தி வாக்குக் கேட்கும் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு மக்கள் மீண்டும் வாய்ப்பளிப்பார்களா என்பதைத் தேர்தல் முடிவுகள் தீர்மானிக்கும்.

எது எப்படியிருப்பினும், தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மையப்படுத்தி அவர் முன்வைத்துள்ள "வருவாய் சார்ந்து கடன் பெறுதல்" என்ற பொருளாதாரப் பார்வை, வரும் காலங்களில் பட்ஜெட் தாக்கலின் போது முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

ப. சிதம்பரம் பேட்டி: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. தமிழகத்தின் கடன் சுமை குறித்து ப. சிதம்பரம் கூறிய கருத்து என்ன?

தமிழக அரசு கடன் வாங்குவதை அவர் நியாயப்படுத்தியுள்ளார். "வருவாய் வரும் வழி தெரிந்தால், மாநில வளர்ச்சிக்குக் கடன் வாங்குவதில் தவறில்லை" என்றும், மத்திய அரசுமே பெருமளவில் கடன் வாங்கியுள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

2. புதிய அரசு அமைந்தால் பட்ஜெட் போடுவதில் சிக்கல் ஏற்படுமா?

இல்லை என ப. சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். அனுபவம் வாய்ந்த அமைச்சர்களும், திறமையான அதிகாரிகளும் இருப்பதால் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதிலும், நிதி மேலாண்மையிலும் எந்தச் சிக்கலும் இருக்காது என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

3. இந்தத் தேர்தலில் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருக்கும் என அவர் கருதுகிறார்?

தமிழக மக்கள் ஒரு நிலையான அரசு, தொடர்ச்சியான பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் தங்குதடையற்ற மக்கள் நலத்திட்டங்களை எதிர்பார்ப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

4. மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வெற்றி வாய்ப்பு குறித்து அவர் கூறியது என்ன?

கடந்த கால சாதனைகள் மற்றும் தற்போதைய மக்கள் மனநிலை அடிப்படையில், மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி மீண்டும் அமோக வெற்றி பெற்று, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளும் ஆட்சியைக் தொடரும் என அவர் கணித்துள்ளார்.

5. ப. சிதம்பரம் எங்கு தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்தார்?

சிவகங்கை மாவட்டம் கண்டனூரில் உள்ள தனது சொந்த ஊரில் அவர் தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்தார்.

