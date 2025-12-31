விஜய்யின் முயற்சி வெல்லாது... ப. சிதம்பரம் சொல்வது என்ன?

P.Chidambaram Latest News Updates: முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள காரைக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் இன்று (டிசம்பர் 31) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
P.Chidambaram: ப. சிதம்பரம் கருத்து
அப்போது பேசிய அவர், "தற்போதைய முதல் கவனம், வாக்காளர் பட்டியலை சீர்செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். 66 லட்சத்து 44 ஆயிரம் 880 பேர் முகவரி இல்லாமல் இருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவிக்கும் அந்த மூன்றாவது வகையை நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்வவில்லை. இது தவறானதாகும். மீண்டும் வாக்காளர்களை சேர்க்க திமுக, காங்கிரஸ் கட்சியினர் முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர்" என்றார்.
P.Chidambaram: 97.37 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம்
தமிழ்நாட்டில் வரும் 2026ஆம் ஆண்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறுவதை ஒட்டி, வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. SIR நடவடிக்கைக்கு முன் 6 கோடியே 41 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 587 வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில், SIR நடவடிக்கைக்கு பின் 5 கோடியே 43 லட்சத்து 76 ஆயிரத்து 755 வாக்காளர்கள் என எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. அதாவது, 97 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 832 பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது. அதில் இறந்த வாக்காளர்கள் 26 லட்சத்து 94 ஆயிரத்து 672 ஆகும். இரட்டை பதிவுகள் என 3 லட்சத்து 39 ஆயிரத்து 278 ஆகும். மூன்றாவதாக முகவரியில் இல்லாதவர்கள், இடம்பெயர்ந்தோர் என 66 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 881 பேர் நீக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையே ப. சிதம்பரம் கேள்விக்குட்படுத்தி உள்ளார்.
P.Chidambaram: விஜய் கணிப்பு பொய்க்கும்
தொடர்ந்து, செய்தியாளர் சந்திப்பில் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்த கேள்விக்கு ப. சிதம்பரம், இந்தியா கூட்டணி வலுப்படும், மேலும் வலுவடையும். தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெரும் என்றார். அதேபோல், தமிழக தேர்தலில் திமுகவிற்கும், தவெகவிற்கும் இடையேதான் போட்டி என்று தவெக தலைவர் விஜய் தொடர்ந்து கூறி வருவது குறித்து கேட்டதற்கு, "விஜய்க்கு நல்வாழ்த்துகள். அவரது முயற்சி வெல்லாது. இந்திய கூட்டணி வெல்லும், எத்தனை இடத்தில் போட்டி என்பதை திமுக, காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு செய்வார்கள்" என உறுதிப்பட கூறினார். அதேநேரத்தில் ஆட்சியில் பங்கு , கூட்டணி ஆட்சி என்பது இரண்டு கட்சி தலைவர்கள் சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய முடிவு என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
P.Chidambaram: 'அழிக்க முடியாத புரட்சி'
கிராமப்புற 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயர் மாற்றம் கண்டிக்கத்தக்கது என்றும்
மகாத்மா காந்தியின் பெயர் நீக்கம் ஒரு வரலாற்று பிழை என்றும் ஆளும் மத்திய பாஜக அரசின் மீது சாடினார். சுமார் 12 கோடி மக்கள் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு
திட்டத்தில் பயனடைகின்றனர் என்றும், அதனை மாற்றி அமைக்க நினைக்கும் மத்திய அரசுக்கு கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பேசினார்.
பெரியார் குறித்த கேள்விக்கு, "பெரியாரின் புரட்சி காலத்தால் அழிக்க முடியாத புரட்சி" என்றார்.
P.Chidambaram: பிரவீன் சக்ரவர்த்தி கருத்து குறித்து...
மேலும் அவர், "கரூர் சம்பவம் CBI விசாரணையில் உள்ளது. விசாரணை இறுதியில் முடிவு தெரியும். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தொன்று தொட்டு எந்த பழக்க, வழக்கங்கள் இருந்து வருகிறதோ அதனையே பின்பற்ற வேண்டும் என்பதே எனது கருத்து" என்றார். மேலும், "அறிவுஜீவிகள் உத்தர பிரதேசத்தை தமிழ்நாடு உடன் ஒப்பிடுவது சரியல்ல என்றும் நான் மெத்த படித்தவர்களுடன் விவாதிக்க விரும்பவில்லை என்றும் காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்ரவர்த்தியின் பேச்சை மறைமுகமாக விமர்சித்து ப. சிதம்பரம் பேசினார். செட்டிநாட்டில் விமான பயிற்சி மையம் அமையவிருப்பதை வரவேற்பதாக ப. சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.
