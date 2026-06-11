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அடுத்தடுத்து நடந்த ஆணவப் படுகொலை - தமிழக அரசு உடனே இதை செய்ய வேண்டும் - பா. ரஞ்சித்

Pa Ranjith : திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அடுத்தடுத்த தினங்களில் நடந்துள்ள சாதி ஆணவக் கொலைகளுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து திரைப்பட இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது X பதிவை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 12, 2026, 12:40 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:40 AM IST
அடுத்தடுத்து நடந்த ஆணவப் படுகொலை - தமிழக அரசு உடனே இதை செய்ய வேண்டும் - பா. ரஞ்சித்
Image Credit: Image Credit : Tirunelveli, Thoothukudi Honour Killing, Pa Ranjith (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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