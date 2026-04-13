நெல் ஊக்கத்தொகை: கடிதத்தை வெளியிடத் தயாரா? - நிர்மலா சீதாராமனுக்கு முதலமைச்சர் சவால்

M.K. Stalin, Nirmala Sitharaman : தமிழ்நாடு அரசு வழங்கி வரும் நெல் ஊக்கத்தொகை தொடர்பாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் இடையே நேரடி வார்த்தைப்போர் வெடித்துள்ளது. தஞ்சாவூர் தேர்தல் பிரச்சாரக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசும்போது, விவசாயிகளுக்கு அரசு வழங்கி வரும் நெல் ஊக்கத்தொகையை நிறுத்த மத்திய அரசு கடிதம் எழுதியிருப்பதாக கூற, அதனை முற்றிலும் மறுத்து எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் கொடுத்தார் நிதியமைச்சர் நிர்மலாசீதாராமன். அதற்கு இப்போது பதிலடி கொடுத்துள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மத்திய அரசு எழுதிய கடித்தத்தை பொது வெளியில் வெளியிட தயாரா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
முதலமைச்சரின் குற்றச்சாட்டு
தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரசாரக் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், மத்திய பாஜக அரசை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்தார். தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் நெல் ஊக்கத்தொகையை நிறுத்தச் சொல்லி மத்திய அரசு கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக அவர் பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டினார். இது தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைச் சிதைக்கும் செயல் என்றும், தமிழர் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் நிர்மலா சீதாராமன் தமிழக விவசாயிகளுக்குத் துரோகம் இழைக்கிறார் என்றும் அவர் சாடினார். மேலும், மத்திய அரசின் தடையையும் மீறி, நெல் கொள்முதல் விலையைக் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500 ஆக உயர்த்தித் தமிழக அரசு வழங்கும் என்று விவசாயிகளுக்குப் பெரும் உறுதிமொழியையும் அவர் அளித்தார்.
நிர்மலா சீதாராமனின் மறுப்பு
முதலமைச்சரின் இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்குத் தனது செய்திக்குறிப்பின் மூலம் பதிலடி கொடுத்த நிர்மலா சீதாராமன், ஸ்டாலின் கூறுவது முற்றிலும் உண்மைக்குப் புறம்பான ஒரு திரிபு என்று குறிப்பிட்டார். மத்திய அரசு அனுப்பிய தகவல் என்பது ஒரு "உத்தரவு" அல்ல, அது வெறும் "ஆலோசனை" மட்டுமே என்று அவர் விளக்கமளித்தார். நெல் சாகுபடியைக் குறைத்து, பருப்பு மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் போன்ற பயிர்களைச் சாகுபடி செய்ய ஊக்குவிக்கும் (Crop Diversification) ஒரு தொலைநோக்குப் பார்வையே அந்த ஆலோசனையின் நோக்கம் என்றும் அவர் கூறினார். மேலும், குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைக்கு (MSP) மேல் ஊக்கத்தொகை வழங்குவது மாநில அரசின் தனிப்பட்ட அதிகாரம் என்றும், அதை யாரும் பறிக்கவில்லை என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார்.
முதலமைச்சரின் தற்போதைய பதிலடி
மத்திய அமைச்சரின் இந்த விளக்கத்திற்குப் பிறகு, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தற்போது ஒரு கேள்வியை முன்வைத்துள்ளார். மத்திய அமைச்சகம் தமிழகத் தலைமைச் செயலாளருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில், "நெல்லுக்குத் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் ஊக்கத்தொகையால் விளைச்சல் பெருகிக்கொண்டே போகிறது, எனவே இதை நிறுத்த வேண்டும்" என்று மிகத் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
தற்போது மாநில அரசு வழங்கி வரும் ஊக்கத்தொகையை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறும், அதை நிறுத்துவது குறித்துப் பரிசீலிக்குமாறும் மத்திய அரசு எழுதிய கடிதத்தில் உள்ளதை ஆதாரமாக வைத்து அவர் பேசுகிறார். "கடிதத்தில் இல்லாத எதையும் நான் பேசவில்லை, அப்படிப் பேச வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு இல்லை" என்று கூறிய முதலமைச்சர், "தங்களது கூற்று உண்மைதானென்றால், அந்தக் கடிதத்தைப் பொதுவில் வெளியிடத் தாங்கள் தயாரா?" என நிர்மலா சீதாராமனுக்கு நேரடிச் சவால் விடுத்துள்ளார்.
நெல் ஊக்கத்தொகை விவகாரம்: முக்கிய கேள்வி - பதில்கள்
1. இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் முக்கிய குற்றச்சாட்டு என்ன?
மத்திய பாஜக அரசு தமிழகத் தலைமைச் செயலாளருக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. அதில், தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் நெல் ஊக்கத்தொகையால்தான் விளைச்சல் அதிகமாகிறது என்றும், எனவே அந்த ஊக்கத்தொகையை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியிருப்பதாக முதலமைச்சர் குற்றம் சாட்டுகிறார்.
2. மத்திய அரசு இந்தக் கடிதம் குறித்து அளித்துள்ள விளக்கம் என்ன?
மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இது ஒரு "உத்தரவு" அல்ல, "ஆலோசனை" மட்டுமே என்று கூறுகிறார். நெல் சாகுபடிக்கு பதில் பருப்பு மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் போன்ற பயிர்களை விவசாயிகள் பயிரிட ஊக்குவிக்கும் (Crop Diversification) நோக்கில் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இந்த ஆலோசனை வழங்கப்பட்டதாக அவர் விளக்குகிறார்.
3. "பயிர் பல்வகைப்படுத்துதல்" (Crop Diversification) என்றால் என்ன?
ஒரே பயிரை (உதாரணமாக நெல்) தொடர்ந்து பயிரிடாமல், நாட்டின் தேவைக்கேற்ப பருப்பு வகைகள், எண்ணெய் வித்துக்கள் போன்ற பிற பயிர்களைப் பயிரிட விவசாயிகளை ஊக்குவிப்பதாகும். இதன் மூலம் மண்ணின் வளம் காக்கப்படுவதோடு, இறக்குமதி செய்யப்படும் பயிர்களில் இந்தியா சுயசார்பு அடையும் என்பது மத்திய அரசின் வாதம்.
4. நிர்மலா சீதாராமனுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் விடுத்துள்ள சவால் என்ன?
"மத்திய அரசு அனுப்பிய கடிதத்தில் ஊக்கத்தொகையை நிறுத்தச் சொல்லவில்லை" என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறுவது உண்மையானால், மத்திய அரசு தமிழக அரசுக்கு எழுதிய அந்த ரகசியக் கடிதத்தைப் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வெளியிடத் தயாரா? என்று முதலமைச்சர் நேரடிச் சவால் விடுத்துள்ளார்.
5. தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்கு அளித்துள்ள புதிய வாக்குறுதி என்ன?
மத்திய அரசின் அழுத்தங்கள் அல்லது தடைகள் இருந்தாலும், தமிழக விவசாயிகளின் நலனைக் கருதி நெல் கொள்முதல் விலையைக் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500 ஆக உயர்த்தித் தமிழக அரசே வழங்கும் என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரசாரத்தில் உறுதி அளித்துள்ளார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ