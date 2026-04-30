  • பத்ம விருதுகள் வேண்டுமா? தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்

பத்ம விருதுகள் வேண்டுமா? தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்

Padma Awards : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் நாட்டின் மிக உயரிய விருதான பத்ம விருதுகள் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இது குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 30, 2026, 01:40 PM IST
  • பத்ம விருதுகள் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
  • தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அழைப்பு
  • எப்படி விண்ணப்பிப்பது? முழு விவரம் இங்கே

பத்ம விருதுகள் வேண்டுமா? தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்

Padma Awards : 2027 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய அரசின் பத்ம விருதுகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. கலை, இலக்கியம் மற்றும் கல்வி, விளையாட்டு, மருத்துவம், அறிவியல் மற்றும் பொறியியல், பொதுத்துறை மற்றும் சமூக தொண்டு போன்ற அனைத்துறைகளிலும் சிறப்பாக சேவை புரிந்தவர்களுக்கு இந்திய அரசின் பத்ம விருதுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தின விழாவின் போது வழங்கப்படுகிறது. கீழ்கண்டுள்ள துறைகளில் சிறப்பாக சேவை புரிந்த தமிழகத்தை சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் இவ்விருதிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் விரிவான தன் விவர குறிப்பு மற்றும் அதற்குரிய ஆவணங்களுடன் https://award.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

இவ்விருதிற்கு மேற்கண்ட தகுதியான நபர்கள் விவரங்களுடன். 30.06.2026-ற்குள் இணையதளத்தில் விண்ணப்பம் பதிவிறக்கம் செய்து பின்னர் மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம் ஆகிய இடங்களில் சமர்பிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டத்தினரும் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்போது இந்த அறிவிப்பை திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். அந்த மாவட்டத்தினர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம் முதல் தளம், மணிமுத்தாறு வளாகம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், திருநெல்வேலி மாவட்டம்-627009 என்ற முகவரியில் நேரில் கருத்துருக்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற விவரம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

விதிமுறைகள்

1. தமிழ்நாட்டை பிறப்பிடமாக கொண்டவராக இருத்தல் வேண்டும்.

2. சமூகத்தில் கலை, இலக்கியம் மற்றும் கல்வி, விளையாட்டு, மருத்துவம், அறிவியல் மற்றும் பொறியியல், பொதுத்துறை, பொதுவிவாகரங்கள். தொழில், வர்த்தகம் மற்றும் சமூக தொண்டு துறைகளில் சிறப்பாக சேவை புரிந்தவராக இருக்க வேண்டும்.

மேலும், கூடுதல் விவரங்களுக்கு மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், முதல் தளம், மணிமுத்தாறு வளாகம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், திருநெல்வேலி 627009 என்ற அலுவலகத்தில் தொடர்புக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். மற்ற மாவட்டத்தினர் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.

பத்ம விருதுகள் என்றால் என்ன?

மக்களுக்குச் சேவை செய்தல் மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவர்களைக் கௌரவிப்பதற்காக இந்திய அரசால் வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருதுகள் பத்ம விருதுகள் ஆகும். இவை 1954 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தின விழாவின் போது இந்த விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டு, மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதங்களில் குடியரசுத் தலைவரால் ஜனாதிபதி மாளிகையில் வழங்கப்படுகின்றன. 

பத்ம விருதுகளின் வகைகள்

பத்ம விருதுகள் மூன்று பிரிவுகளாக வழங்கப்படுகின்றன:

பத்ம விபூஷண் (Padma Vibhushan): இது மிகச்சிறந்த மற்றும் தனித்துவமான சேவைக்காக வழங்கப்படும் இரண்டாவது மிக உயரிய விருது.

பத்ம பூஷண் (Padma Bhushan): உயர்தரத்திலான தனித்துவமான சேவைக்காக வழங்கப்படும் மூன்றாவது மிக உயரிய விருது.

பத்மஸ்ரீ (Padma Shri): எந்தவொரு துறையிலும் குறிப்பிடத்தக்க சேவை புரிந்தவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நான்காவது உயரிய விருது.

யாருக்கெல்லாம் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படும்?

கலை, சமூகப் பணி, பொது விவகாரங்கள், அறிவியல் மற்றும் பொறியியல், வர்த்தகம் மற்றும் தொழில், மருத்துவம், இலக்கியம் மற்றும் கல்வி, விளையாட்டு, சிவில் சேவை போன்ற அனைத்துத் துறைகளிலும் சாதனை படைத்தவர்களுக்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இனம், தொழில், பதவி அல்லது பாலின வேறுபாடின்றி அனைத்து நபர்களும் இதற்குத் தகுதியானவர்கள்.

பத்ம விருதுகள் பெறுவதற்கான தகுதிகள்

பொதுச் சேவை: விண்ணப்பதாரரின் சாதனையில் Public Service என்ற அம்சம் இருக்க வேண்டும். வெறும் ஒரு துறையில் சிறந்து விளங்குவது மட்டும் போதாது, அது சமூகத்திற்குப் பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.

அரசு ஊழியர்கள்: அரசுத் துறைகளில் பணியாற்றுபவர்கள் (டாக்டர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் தவிர) மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (PSU) பணிபுரிபவர்கள் இந்த விருதுகளுக்குத் தகுதியற்றவர்கள்.

மரணத்திற்குப் பின்: பொதுவாக இவ்விருதுகள் மரணத்திற்குப் பின் வழங்கப்படுவதில்லை. இருப்பினும், மிகவும் தகுதியான மற்றும் அரிதான நேர்வுகளில் அரசு இதனைப் பரிசீலிக்கும்.

கால இடைவெளி: ஏற்கனவே ஒரு பத்ம விருது பெற்றவர், உயரிய அடுத்த நிலை விருதைப் பெற குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் இடைவெளி இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை

பத்ம விருதுகளுக்கான செயல்முறை இப்போது முற்றிலும் ஆன்லைன் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதைப் பொதுமக்கள் பங்கேற்கும் விருதாக அரசு மாற்றியுள்ளது.

இணையதளம்: தகுதியுள்ளவர்கள் தாங்களாகவேவோ அல்லது மற்றவர்கள் மூலமாகவோ www.awards.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேவைப்படும் விவரங்கள்: விண்ணப்பத்தில் விண்ணப்பதாரரின் சாதனைகள் அடங்கிய 800 வார்த்தைகளுக்கு மிகாத ஒரு குறிப்பு (Citation) மற்றும் தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு முறை: பிரதமர் அமைக்கும் பத்ம விருதுகள் குழு இந்த விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்யும். இந்தக் குழுவின் பரிந்துரைகள் பிரதமர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்குப் பின் இறுதி செய்யப்படும்.

