தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பத்மநாபபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பத்மநாபபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பத்மநாபபுரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 232வது தொகுதியாகும்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் மேற்கு பகுதியில் இந்த தொகுதி அமைந்துள்ளது. விவசாயமும், சிறு வணிகமுமே இத்தொகுதி மக்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரமாகும். நாடார், இஸ்லாமியர், வேளாளர், பட்டியலின மக்கள் கணிசமான அளவில் வாழ்கின்றனர். நாயர் உள்ளிட்ட மலையாளி சமூகத்தினரும் இங்கு வசிக்கின்றனர்.
பத்மநாபபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) பத்மநாபபுரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பத்மநாபபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
சிபிஎம் (CPIM): செல்லசுவாமி (திமுக கூட்டணியில்)
பாஜக (BJP): ரமேஷ் (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சீலன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கிருஷ்ணகுமார்
பத்மநாபபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,17,488
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,18,020
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 3
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,35,511
பத்மநாபபுரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 75.46% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 5% அதிகம்).
பத்மநாபபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: மனோ தங்கராஜ் (திமுக) - 87,744 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஜான் தங்கம் (அதிமுக) - 58,804 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: சீலன் - 13,899 வாக்குகள்
பத்மநாபபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் 70.65% வாக்குகள் பதிவாகின.
