விஜய் காட்டும் சர்கார் பட அரசியல்.. திமுக ஸ்டாலினுடன் முடிந்தது - பழ. கருப்பையா!

தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகத்தின் நிறுவன தலைவரும் அதிமுக ஆதரவாளருமான பழ கருப்பையா கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
திமுக ஸ்டாலினோடு முடியும்
அப்போது பேசிய அவர், தமிழ்நாடு தேர்தல் ஒரு மாறுதலை நோக்கி நிற்கின்றது. நீதி கட்சி காலத்தில் துவங்கிய இந்த திராவிட இயக்கம் ஸ்டாலினோடு முடிவடையும் என்பதை இந்த தேர்தல் மெய்ப்பிக்கும். கிரிமினல்களை மந்திரியாக ஆக்குகின்ற போக்கு இதுவரை நீதி அரசியலில் நடந்தது இல்லை. அது நீதி அரசியலே எதிர்பார்த்து இருக்காது. இது பற்றி எந்த ஒரு குறிப்பு அரசியல் சாசனத்தில் இல்லை. செந்தில் பாலாஜி பல்வேறு ஊழல்களை செய்துள்ளார். நீதிமன்றம் சென்று தற்பொழுது கோவையில் களம் காண்கிறார்.
செந்தில் பாலாஜியை மந்திரி ஆக்குவதில் அரசியல் சட்டத்தில் இல்லாத ஒன்றை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசுகிறார். கவர்னர் கதவைப் பிரமாணம் செய்து வைக்காமலேயே அவரை மந்திரி ஆக்கியுள்ளார். ஒரு கிரிமினல் மந்திரி ஆவான் என்று அம்பேத்கர் நேரு பட்டேலுக்கும் கூட தெரிந்திருக்காது. ஸ்டாலின் காலத்தில் கிரிமினல்களே நாடை ஆளுகிறார்கள் என்று குற்றம் சாட்டினார். இந்த அரசாங்கம் நீடித்தால் அரசியல் சாசனம் கைவிட்டு போய்விடும் என்றும் தெரிவித்தார். இதனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இந்த இடத்திற்கு வர வேண்டிய காலகட்டம் வந்துவிட்டது.
சசிகலா செய்த நல்ல விஷயம்
சசிகலா, எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சர் ஆக்கினார். அப்படி இருக்கும் பொழுது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தமிழ்நாட்டிற்கு விசுவாசமாக இருந்தாரா என்று தான் சசிகலா கேள்வி எழுப்பி இருக்க வேண்டும். ஆனால் தனக்கு விசுவாசமாக இல்லை என்று கூறுகிறார். சசிகலா அரசியல் வாழ்க்கையில் செய்த ஒரே நல்ல விஷயம் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதலமைச்சர் ஆக்கியது தான் என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா ஆகியோர் தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வந்த பல்வேறு திட்டங்களை பட்டியலிட்டார். 100 நாள் வேலை திட்டம் தொடர்பாக பேசிய அவர், 40% மாநில அரசு நிதி தர வேண்டும் என்பதற்கே ஸ்டாலின் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்று தெரிவித்தார். மேலும், தமிழ்நாடு பசுமை அடைவதற்கு மோடியின் திட்டங்கள் பலன் அளிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.
சர்கார் படத்தை அப்படியே செயல்படுத்தும் விஜய்
நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை தொடர்பான கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர் சர்க்கார் படத்தின் திட்டங்களை தான் இவர் அவருடைய திட்டங்களாக சொல்லி செயல்படுத்தி வருவதாகவும் விஜயுடன் நடிப்பு ரீதியில் நல்ல பழக்கம் உள்ளது அவருக்கு வில்லனாக நடித்ததால் அரசியலிலும் வில்லனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது என்று தெரிவித்தார். அரசியலைப் பொருத்தவரை விஜய்க்கு எதுவும் தெரியவில்லை என்றும் அவருக்கு செய்தித்தாள் படிக்கின்ற பழக்கம் கூட இருப்பதாக தெரியவில்லை என்றார். நாடு , நாட்டின் வரலாறு, நாட்டு மக்களின் தேவை, பாகுபாடு, இட ஒதுக்கீடு, யாருக்காக பேச வேண்டும் என்பது கூட அவருக்கு தெரிவதில்லை என்று கூறினார்.
விஜய் என்ன வள்ளுவரா?
அவருடன் உள்ள புஸ்சி ஆனந்த்க்கு ஒன்றும் தெரியாது, விஜய் அறிவித்த மாமன் சீர்திருத்தம் குறித்து பேசிய அவர், இந்த முறை வைத்து பேசுவதெல்லாம் சீமான் கற்றுக் கொடுத்தது. விஜய் தமிழ்நாடு நான்தான் நான்தான் தமிழ்நாடு என்று கூறிக் கொண்டிருக்கிறார். பாரதியாரே வள்ளுவன் தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு என்றுதான் பாடியுள்ளார். அப்படி என்றால் விஜய் என்ன வள்ளுவரா? வள்ளுவர் கருத்து விஜயா இதெல்லாம் அசிங்கம் பிடித்த பேச்சு என்று குற்றம் சாட்டினார்.
விஜய்யால் திமுகவிற்கு பாதிப்பு
இதனைத் தொடர்ந்து பேருந்து பயணம் இலவசம் திட்டம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது, அதற்கு பதில் அளித்த அவர், தற்பொழுது மகளிர்க்கு அளித்த இலவச மகளிர் பேருந்து திட்டத்திலேயே 48 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் புதிய கருத்தோட்டங்கள் இல்லை. சினிமா ரசிகர்கள் தான் விஜயை தலைவராக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் விஜய்க்கு வாக்களிப்பது ஒன்றுமே ஆகாது. ஆனால் திமுக வாக்குகள் சில பாதிக்கக்கூடும். மாற்று அரசு வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் அதிமுகவை தான் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்று கூறினார்.
விஜய்யை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்காத ஸ்டாலின்
விஜய் தான் எப்போதும் போட்டி திமுக மற்றும் தவெக இடையே என கூறி வருகிறார். ஆனால் ஸ்டாலின் விஜயை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிப்பதில்லை. ஸ்டாலினுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான் கனவில் வந்து மிரட்டுகிறார். அவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை தான் எதிரியாக குறிப்பிடுகிறார்.
விஜயகாந்த் பெற்ற வாக்கை தான் விஜய்யும் பெறுவார். விஜயகாந்த் 12, 13 சதவிகிதம் வாக்குகள் அவருக்கு சென்றது. அதனுடன் விஜயகாந்த் அரசியலும் ஓய்ந்தது. அன்று 13 சதவிகித வாக்குகளுடன் உச்சகட்டத்தை விஜயகாந்த் தொட்டார், இதே வாக்கு சதவீதத்தை விஜய் முயன்றால் தொட முடியும். விஜய் என்னிடம் யோசனை கேட்டால் அதிமுகவுடன் இணைய தான் சொல்வேன். இவ்வாறு பேசினார்.
மேலும் படிக்க: தவெக பிரசாரங்களில் விஜய்யுடன் வரும் மர்ம சூட்கேஸ்! உள்ளே என்ன இருக்கிறது தெரியுமா?
மேலும் படிக்க: தொகுதி மறுவரையறை : ’தமிழ்நாடு ஸ்தம்பிக்கும்’ முதலமைச்சர் பகிரங்க எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க: TN Weather: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு.. இந்த மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!