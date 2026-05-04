தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

palacode Election Result 2026: பாலக்கோடு மாவட்டத்தில் உள்ள பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 07:28 AM IST

பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: பாலக்கோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பாலக்கோடு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 57வது தொகுதியாகும். இந்தத் தொகுதி 1967-ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்தல்களைச் சந்தித்து வருகிறது. இத்தொகுதியின் ஒரு பகுதி காவேரி வடக்கு வனவிலங்கு சரணாலயத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது, இது இயற்கை ஆர்வலர்களுக்குப் பிடித்தமான இடமாகும்.

பாலக்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பாலக்கோடு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

பாலக்கோடு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): வி செந்தில்குமார்

அஇஅதிமுக (AIADMK) : கேபி அன்பழகன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பூபதி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆர்.கோபி

பாலக்கோடு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 240322
ஆண் வாக்காளர்கள்: 120881
பெண் வாக்காளர்கள்: 119420
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 21

பாலக்கோடு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 92.57% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

பாலக்கோடு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: கேபி அன்பழகன் (அஇஅதிமுக) - 110,070 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: பி.கே.முருகன் (திமுக) - 81,970 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: க. கலைச்செல்வி - 7,704 வாக்குகள்

தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம்: விஜயசங்கர் - 2,409 வாக்குகள்

பாலக்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பாலக்கோடு தொகுதியில் 88.13% வாக்குகள் பதிவாகின.

தர்மபுரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

