தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: பாலக்கோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பாலக்கோடு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 57வது தொகுதியாகும். இந்தத் தொகுதி 1967-ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்தல்களைச் சந்தித்து வருகிறது. இத்தொகுதியின் ஒரு பகுதி காவேரி வடக்கு வனவிலங்கு சரணாலயத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது, இது இயற்கை ஆர்வலர்களுக்குப் பிடித்தமான இடமாகும்.
பாலக்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பாலக்கோடு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பாலக்கோடு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): வி செந்தில்குமார்
அஇஅதிமுக (AIADMK) : கேபி அன்பழகன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பூபதி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆர்.கோபி
பாலக்கோடு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 240322
ஆண் வாக்காளர்கள்: 120881
பெண் வாக்காளர்கள்: 119420
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 21
பாலக்கோடு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 92.57% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பாலக்கோடு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கேபி அன்பழகன் (அஇஅதிமுக) - 110,070 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: பி.கே.முருகன் (திமுக) - 81,970 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: க. கலைச்செல்வி - 7,704 வாக்குகள்
தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம்: விஜயசங்கர் - 2,409 வாக்குகள்
பாலக்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பாலக்கோடு தொகுதியில் 88.13% வாக்குகள் பதிவாகின.
