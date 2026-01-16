பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு: சிறந்த காளைகள், மாடுபிடி வீரர்களுக்கு... என்னென்ன பரிசுகள் கிடைக்கும்?

Palamedu Jallikattu 2026 Prize Details: மாட்டுப் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடைபெறக்கூடிய உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மாவட்டம் பாலமேடு ஜல்லிகட்டு இன்று தாமதமாக காலை 9.30 மணியளவில் தொடங்கியது. வழக்கமாக காலை 7.45 மணி முதல் 8 மணிக்குள் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கும் நிலையில், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் வருகையால் தாமதமானது.
Palamedu Jallikattu 2026: போட்டியை தொடங்கிவைத்த உதயநிதி
மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மாடுபிடி வீரர்கள் உறுதிமொழி எடுத்த நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலினின் வருகைக்கு பின்னர் மாடுகள் அவிழ்த்துவிடப்பட்டன. உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடியசைத்து அதிகாரப்பூர்வமாக போட்டியை தொடங்கிவைத்தார். துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு, பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு திடலில் நடிகர் சூரி காளை சிலையை பரிசளித்தார். மதுரையில் இருந்து மட்டுமின்றி வெளிநாட்டவர்களும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை பார்க்க வருகை தந்துள்ளனர்.
Palamedu Jallikattu 2026: பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்
பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்க தாமதமானதால் பொதுமக்கள் ஆவேசமடைந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக சோழவந்தான் எம்எல்ஏ வெங்கடேசன் மற்றும் பொதுமக்கள் இடையே சற்று வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதையொட்டி பாலமேடு மஞ்சமலையாற்றில் உள்ள வாடிவாசல் தற்போது காளைகள் சீறிப்பாய்ந்து வருகின்றன. பாலமேடு ஜல்லிகட்டிற்காக 1000 காளைகளும், 600 மாடுபிடி வீரர்களும் களம் காண உள்ளனர்.
Palamedu Jallikattu 2026: வழங்கப்படும் பரிசுகள் என்னென்ன?
சிறந்த காளைக்கு முதல் பரிசாக ஒரு டிராக்டரும் மற்றும் சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு ஒரு கார் வழங்கபடுகிறது. மேலும் 2வது பரிசுபெறும் காளைக்கு கன்று குட்டியுடன் நாட்டு பசுமாடும், இரண்டாம் பரிசு பெறும் வீரருக்கு பைக் பரிசாக வழங்கப்பட இருக்கிறது. மேலும் மாடுபிடித்து வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கும், வெற்றி பெறும் காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நாணயங்கள், அண்டா, சைக்கிள், பீரோ, பிரிட்ஜ், டிவி, கட்டில், விவசாய உபகரணங்கள், உரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசுகளும் வழங்கப்பட உள்ளது.
Palamedu Jallikattu 2026: அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு
முன்பதிவு செய்யப்பட்ட காளைகளும், வீரர்களும் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னரே ஆடுகளத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆன்லைன் அனுமதிசீட்டு நம்பர் வரிசை படியே வாடிவாசலில் காளைகள் அவிழ்த்து விடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. போலியான அனுமதிச்சீட்டு மற்றும் மாடுபிடி வீரர்கள் சீருடைகளை மாற்றினால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. போட்டி முழுவதையும் விலங்குகள் நலவாரிய அதிகாரிகளும் கால்நடை துறை அதிகாரிகளும் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர்.
Palamedu Jallikattu 2026: மொத்தம் 11 சுற்றுகள்
பாலமேட்டில் மாலை 6 மணி வரை நடைபெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது, தாமதமாக தொடங்கியதால் போட்டி நிறைவுபெறுவதும் தாமதமாகலாம் என கூறப்படுகிறது. 11 சுற்றுகள் நடத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு சுற்றுக்களிலும் தேர்வு செய்யக்கூடிய சிறந்த மாடுபிடி வீரர்கள் இறுதி சுற்றில் கலந்துகொள்வார்கள். ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கு நடைபெற உள்ள சுற்றுகளிலும் தலா 50 மாடுபிடி வீரர்கள் பல்வேறு வண்ண சீருடைகளில் களம் இறங்கி காளைகளை பிடிக்க முயற்சிப்பார்கள்.
பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு திடல் 2 கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட நீண்ட நெடிய களம் என்பதால் நிரந்தர வாடிவாசல் வழியாக வரும் காளைகள், அப்பகுதியில் நின்று விளையாடி தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் என்பதாலும், மாடுபிடி வீரர்களும் காளைகளை அடக்குவதற்கான விஸ்திரமான பகுதி என்பதாலும் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை பார்க்கவே விறுவிறுப்பாக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு: தொடங்குவதில் தொடர் தாமதம்... மக்கள் ஆவேசம் - உதயநிதி காரணமா?
மேலும் படிக்க | அவனியாபுரத்தில் மாடுபிடி வீரரை தூக்கி வீசிய காளை
மேலும் படிக்க | சாதி, மதங்களைக் கடந்த பொங்கல் விழா
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ