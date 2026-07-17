/பழனிக்கே மொட்டைப் போட்ட தவெக... புட்டுபுட்டு வைத்த திமுக - சூடுபிடிக்கும் நிலம் பதிவு விவகாரம்

Palani Land Registration Latest News : சென்னை தேனாம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக சட்டப்பிரிவு இணைச் செயலாளர் பரந்தாமன் இன்று (ஜூலை 17) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "பழனி கோவிலின் 1.41 ஏக்கர் நிலத்தை தனி நபர்கள் இரண்டு பேரில் பதிவு செய்து இருப்பது சர்ச்சையும், இது தொடர்பாக புகார் எழுந்துள்ளது. ஆனால் கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியாரிடம் இருந்ததை கைபற்றி கோவில் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
இந்த இடம் கார் பார்க்கிங் பயன்படுத்தும் இடமாக இருந்ததை எப்படி தனி நபர்களின் பெயருக்கு மாறினர் என்பது பெரும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
அறியாமையின் காரணமாக தவறு நடந்து இருப்பதாக இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சொல்வதை ஏற்க முடியாது. தனி நபர்களை காப்பாற்றவும், குற்றவாளிகளை மறைக்கும் வகையில் அமைச்சர் பேசுவதில் உள் நோக்கம் இருக்கிறது.
இந்த விவகாரத்தில் பழனி சார்பதிவாளர் அலுவலக அதிகாரிகள் விடுமுறையில் இருந்த காரணமாக பதிவு செய்ய முடியாமல் இருந்த நேரத்தில் எப்படி கொடைக்கானல் பகுதியை சேர்ந்த அதிகாரிகளை வைத்து இந்த நிலம் பதிவு செய்யப்பட்டது. இது திட்டமிட்டு சதி செய்யும் நோக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சார்பதிவாளர் அழுத்தம் காரணமாக பதிவு செய்ததாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்ற விவகாரம் மூலமாக பதிவு செய்ய வரும் நேரத்தில் நிலம் கோவிலுக்கு சொந்தமானது என்ற விவரம் இருக்கும் நிலையில் அதை மாவட்ட சார் பதிவாளர் மூலம் ஆய்வு செய்து, சரிபார்த்து இருக்க வேண்டும்.
எனவே நிலம் பதிவு செய்யப்பட்டதில் ஆளும் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் பினாமி பெயரில் மாற்றப்பட்டுள்ளது. டூப் முதல்வர் விஜய் ஏன் நிலம் பதிவு செய்த சார்பதிவாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. திமுக ஆட்சியில் பழனி கோவில் நிலத்தை பாதுகாக்கப்பட்டது. தற்போது, பழனிக்கே மொட்டை போட்ட ஆட்சியாக தவெக ஆட்சி இருக்கிறது.
இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ஏன் இந்த விவகாரத்தில் தன்னிசையாக அதிகாரிகளை காப்பாற்ற நினைக்கிறார். ஆய்வு செய்ய இதில் கவனம் செலுத்தி இருக்க வேண்டும். அதேபோல் அமைச்சர் நிர்மல்குமார், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி குறித்து பொறுப்பு இல்லாமல், தரக்குறைவாக பேசும் நோக்கில் பேசுவது சரியல்ல. தவெக அமைச்சர்கள் நாவடக்கத்துடன் பேச வேண்டும்" என எச்சரித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய பரந்தாமன், "பழனி நிலம் பத்திரப்பதிவு விவகாரத்தில் விசாரணை சரியாக இல்லை என்றால் திமுக நீதிமன்றம் செல்லும். ரூ. 15 லட்சம் சொத்தை வாங்க முடியாதவர்கள் எப்படி ரூ.2 கோடி நிலத்தை வாங்க முடியும். இதில் அமலாக்கத்துறை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது?
முதல்வர் விஜய் கவனிக்க வேண்டும். ஆனால், முதலமைச்சர் விஜய் வாய் திறந்து பேசுவதில்லை. திமுக ஆட்சியின் போது மேடை போட்டு சி.எம்.ஆர் சார் என்று பேசிய விஜய் இப்போது ஏன் பேச மறுக்கிறார்?.
முதல்வர் விஜய்க்கு தெரிந்துதான் இந்த நிலம் சட்ட விரோதமாக பதிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால் லஞ்சம் இருந்தால் புகார் கொடுக்கலாம் என்ற எண் கொடுத்திருப்பது புதியது அல்ல. ஆனால் தவெக இதுபோல் பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை என்ற துறை ஏற்கனவே இருக்கிறது. அதற்கான செல்போன் எண் தனியாக இருக்கிறது. இது புதிதாக கொண்டு வந்த நடைமுறை என மாற்றுகின்றனர். அதேபோல் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சமூக வலைதளத்தில் ஒரு நபர் பதிவு செய்தால் உடனடியாக கைது செய்யப்படும் நிலை இருக்கிறது" என்றார்.