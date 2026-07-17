Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /பழனிக்கே மொட்டைப் போட்ட தவெக... புட்டுபுட்டு வைத்த திமுக - சூடுபிடிக்கும் நிலம் பதிவு விவகாரம்

பழனிக்கே மொட்டைப் போட்ட தவெக... புட்டுபுட்டு வைத்த திமுக - சூடுபிடிக்கும் நிலம் பதிவு விவகாரம்

Palani Land Registration Latest News : பழனி கோவிலின் 1.41 ஏக்கர் நிலம் பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், ஆளும் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் பினாமி பெயரில் மாற்றப்பட்டுள்ளது என திமுக சட்டப்பிரிவு இணைச் செயலாளர் பரந்தாமன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 17, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:57 PM IST
பழனிக்கே மொட்டைப் போட்ட தவெக... புட்டுபுட்டு வைத்த திமுக - சூடுபிடிக்கும் நிலம் பதிவு விவகாரம்
Image Credit: Palani Murugan Temple (Image Source: X)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: EPFO, மத்திய அரசின் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்
EPFO5 min ago
2
Parliament11 min ago
3
Palani16 min ago
4
SBI ATM29 min ago
5
Madurai recruitment46 min ago