  • பழனி TVK வேட்பாளருக்கு கடும் எதிர்ப்பு.. “யாருனே தெரியாது” நிர்வாகிகள் அதிருப்தி!

பழனி TVK வேட்பாளருக்கு கடும் எதிர்ப்பு.. “யாருனே தெரியாது” நிர்வாகிகள் அதிருப்தி!

TN Assembly Election: பழனி சட்டமன்ற தொகுதியில் வேட்பாளர் பிரவீன் குமார் யார் என்றே தெரியாது என அக்கட்சியினரே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 30, 2026, 04:28 PM IST
  • திண்டுக்கல் தவெக வேட்பாளருக்கு கடும் எதிர்ப்பு
  • ப்ரவீன் குமார் யார் என்றே தெரியாது
  • தவெக நிர்வாகிகள் போராட்டம்

பழனி TVK வேட்பாளருக்கு கடும் எதிர்ப்பு.. “யாருனே தெரியாது” நிர்வாகிகள் அதிருப்தி!

TN Assembly Election: வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. அனைத்து கட்சிகளும் தங்களின் வாக்காளர்களை அறிவித்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், அக்கட்சி பிரச்சாரக்குழு தலைவர் ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட பலர் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்துவிட்டனர். அதேபோல், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் ஆகியோரும் அவர் அவர்களின் தொகுதிகளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துவிட்டனர். 

இந்த நிலையில், பழனி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பிரவீன் குமாருக்கு எதிராக அக்கட்சியினரே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். அதாவது, சட்டமன்ற தேர்தலில் சிலருக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்கும் என சில தவெக நிர்வாகிகள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் சில தொகுதிகளில் கள வேலை பார்த்தவர்களுக்கு பதிலாக வேறு ஒருவருக்கு வாய்ப்பள்ளப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில்தான், பழனியில் நிறப்பட்டிருக்கும் வேட்பாளருக்கு எங்களால் வேலை பார்க்க முடியாது என எதிர்ப்பு கொடி பிடித்துள்ளனர். 

பழனி தவெக வேட்பாளருக்கு எதிர்ப்பு 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் பிரவீன் குமார் என்பவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த அறிவிப்பு வெளியானதில் இருந்தே பழனி நிர்வாகிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, அக்கட்சியின் நகரச் செயலாளர் மிதுன் மனோகரன் தலைமையில் நிர்வாகிகள் திரண்டு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.

வேட்பாளர் யார் என்றே தெரியாது 

அப்போது பேசிய அவர்கள், "அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வேட்பாளர் பிரவீன் குமார் என்பவர் யாரென்றே எங்களுக்குத் தெரியாது. அவர் இதுவரை எந்தக் கட்சிப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டதில்லை. முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளரும் ,முன்னாள் அதிமுக மீனவரணி மாவட்ட செயலாளரும் மகுடிஸ்வரனின் மகன் என்பதற்காக மட்டுமே அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என குற்றம் சாட்டினர்.

கட்சியின் அடிமட்ட வேலை பார்த்தவர்களை நிராகரித்த கட்சி தலைமை 

தொடர்ந்து பேசிய அவர்கள், ​கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகக் கட்சிக் கொடியேற்றுவது, போஸ்டர் ஒட்டுவது என அடிமட்ட அளவில் உழைத்த நிர்வாகிகளைத் தலைமை புறக்கணித்துள்ளது. அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வேட்பாளர் பிரவீன் குமார், தொகுதி மக்களுக்கு மட்டுமன்றி கட்சி நிர்வாகிகளுக்கே அறிமுகமில்லாத நபர். அவரை இதற்கு முன் கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பார்த்ததே இல்லை எனவும் வேதனை தெரிவித்தனர்.

தகுதியான வேட்பாளரை அறிவிக்க வேண்டும் 

நாங்கள் தலைவர் விஜய்க்கு எதிரானவர்கள் அல்ல, ஆனால் இந்த வேட்பாளரை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இவருக்கு பணியாற்ற முடியாது. 'வாய்ஸ் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ்' சர்வேயை மீண்டும் முறையாக நடத்தித் தகுதியான வேட்பாளரை அறிவிக்கும் வரை எங்களது எதிர்ப்பு தொடரும்" என எச்சரித்துள்ளனர்.

