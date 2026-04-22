பழனியில் சித்திரை திருவிழா : திருக்கல்யாணம், தேரோட்டம் தேதி - பேருந்து விவரம்!

Palani : பழனியில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. திருக்கல்யாணம், தேரோட்டம் நடைபெறும் தேதிகள் மற்றும் பேருந்து விவரம் ஆகியவற்றை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 22, 2026, 03:35 PM IST
Palani : பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில் தைப்பூசம் மற்றும் பங்குனி உத்திரத் திருவிழாக்கள் மிகச் சிறப்பாக நிறைவுபெற்ற நிலையில், அதன் முக்கிய உபகோயிலான அருள்மிகு லட்சுமி நாராயணப் பெருமாள் திருக்கோயிலில் இன்று சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் வெகுவிமரிசையாகத் தொடங்கியது. விழாவினை முன்னிட்டு, அதிகாலை முதலே கோயிலில் சிறப்புப் பூஜைகள் நடைபெற்றன. கருடாழ்வார் மற்றும் சங்கு சக்கரம் பொறிக்கப்பட்ட மஞ்சள் நிறக் கொடிப் படத்திற்குச் சிறப்புப் பூஜைகள் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பின்னர், மேளதாளங்கள் முழங்கக் கொடிப் படம் கோயிலைச் சுற்றி வலம் வரச் செய்யப்பட்டு, செப்புக் கொடிமரத்தில் ஏற்றப்பட்டது. கொடிக்கம்பத்திற்குத் தர்ப்பை மற்றும் மலர்மாலைகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.

பழனி சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம், திருக்கல்யாணம் தேதி

கொடியேற்ற நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, கொடிக்கம்பம் அருகே எழுந்தருளிய அருள்மிகு லட்சுமி சமேத நாராயணப் பெருமாளுக்குச் சிறப்புப் பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. அப்போது திருப்பாவை, திருவெம்பாவை பாடல்கள் பக்தியுடன் பாடப்பட்டுத் தீபாராதனை நடைபெற்றது. இந்தப் பூஜைகளைத் திருவள்ளரை கோபாலகிருஷ்ண பட்டர், வரதராஜ அய்யங்கார், கார்த்தி அய்யங்கார் மற்றும் பூஜைமுறை குருக்கள் ஆகம விதிப்படி நடத்தினர். பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக வரும் ஏப்ரல் 28 ஆம் தேதி திருக்கல்யாணமும், ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி சித்திரை தேரோட்டமும் நடைபெற உள்ளது. 

பழனிக்கு பேருந்து வசதிகள்

கோவை - பழனி:

வழித்தடம்: கோயம்புத்தூர் - பொள்ளாச்சி - உடுமலைப்பேட்டை - பழனி. கோவையிலிருந்து பழனிக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான நேரடிப் பேருந்துகள் மற்றும் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

ஈரோடு - பழனி:

வழித்தடம்: ஈரோடு - கொடுமுடி - கரூர் - தாராபுரம் - பழனி (அல்லது) ஈரோடு - தாராபுரம் - பழனி.

சேலம் - பழனி:

வழித்தடம்: சேலம் - நாமக்கல் - கரூர் - தாராபுரம் - பழனி.

நேரம்: சேலத்திலிருந்து கரூர் வழியாகத் தொடர்ச்சியான பேருந்து வசதிகள் உள்ளன.

திருச்சி - பழனி:

வழித்தடம்: திருச்சி - குளித்தலை - கரூர் - தாராபுரம் - பழனி (அல்லது) திருச்சி - மணப்பாறை - திண்டுக்கல் - பழனி.

மதுரை - பழனி:

வழித்தடம்: மதுரை - வத்தலகுண்டு - செம்பட்டி - ஒட்டன்சத்திரம் - பழனி.

கரூர் - பழனி:

வழித்தடம்: கரூர் - தாராபுரம் - பழனி. கரூரில் இருந்து பழனி மிக அருகாமையில் இருப்பதால் அடிக்கடி பேருந்துகள் கிடைக்கும்.

எட்டுக்குடி முருகன் கோயிலில் சித்ரா பௌர்ணமி பெருவிழா

எட்டுக்குடி முருகன் கோயிலில் சித்ரா பௌர்ணமி பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் இன்று கோலாகலமாக துவங்கியது. நாகை மாவட்டம் திருக்குவளையை அடுத்த எட்டுக்குடியில் அமைந்துள்ள முருகனின் ஆதிபடை வீடாக போற்றப்படும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் சித்திரைப் பௌர்ணமி பெருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது.விழாவை முன்னிட்டு கொடி மரத்திற்கு சிறப்பு பூஜைகள், அபிஷேகம் மற்றும் மகா தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. பின்னர் கொடியேற்றம் நடைபெற்றதுடன், ‘அரோகரா’ முழக்கங்கள் முழங்க பக்தர்கள் திரளாகக் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.விழாவின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக, உலகிலேயே எங்கும் இல்லாத அளவிற்கு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி மதியம் முதல் தொடர்ந்து 56 மணி நேரம் இடைவிடாத பாலபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது. 

இந்த அபிஷேகத்தை காணவும், நேர்த்திக்கடன்களை நிறைவேற்றவும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.அதே நாளான ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி காலை திருத்தேரோட்டமும் விமர்சையாக நடைபெற உள்ளது. தொடர்ந்து மே 1ஆம் தேதி நடைபெறும் சித்ரா பௌர்ணமி காவடி அபிஷேகம் விழாவின் மற்றொரு முக்கிய நிகழ்வாகும்.திருத்தேரோட்டம், 56 மணி நேர பாலபிஷேகம் உள்ளிட்ட முக்கிய நிகழ்வுகளை முன்னிட்டு கோவில் நிர்வாகம், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் போலீசார் இணைந்து விரிவான பாதுகாப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்

