  தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பழனி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பழனி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Palani Election Result 2026: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பழனி (Palani) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.    

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:42 AM IST


தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பழனி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பழனி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பழனி சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 127), திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கிய தொகுதியாகும். உலகப் புகழ்பெற்ற அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான பழனி முருகன் கோயில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதி, விவசாயம் மற்றும் ஆன்மீகச் சுற்றுலாவை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கடந்த காலங்களில் இத்தொகுதியில் திமுக மற்றும் அதிமுக என இரு கட்சிகளுமே மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியை திமுக கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.  

பழனி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்  

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று பழனி தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.  

பழனி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026  

திமுக கூட்டணி (CPM): என். பாண்டி
அதிமுக (AIADMK): ரவி மனோகரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): முருகேஸ்வரி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): டாக்டர் எம்.பிரவீன்குமார்

பழனி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026  

மொத்த வாக்காளர்கள்: 239795
ஆண் வாக்காளர்கள்: 116862
பெண் வாக்காளர்கள்: 122883
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 50

பழனி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021  

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் பழனி தொகுதியில் 75.38% வாக்குகள் பதிவாகின.  

வெற்றி விவரங்கள்  

வெற்றி: ஐ.பி. செந்தில்குமார் (திமுக) - 1,08,566 வாக்குகள் (52.86%) 
இரண்டாம் இடம்: கே. ரவி மனோகரன் (அதிமுக) - 78,510 வாக்குகள் (38.23%) [

வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் ஐ.பி. செந்தில்குமார் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் கே. ரவி மனோகரனை 30,056 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்  

 திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 நிலக்கோட்டை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 நத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

