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பழனி நிலப்பதிவை செய்ய சொன்ன பவர் சென்டர் யார்? விஜய்க்கு இபிஎஸ் கேள்வி

Palani Land Registration Controversy : ரூ. 100 கோடி மதிப்பிலான ரூ. 2 கோடிக்குத் தடையற்ற விற்பனைப் பத்திரமாக பதிவாகி உள்ளது என குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், இவ்வளவு பெரிய பத்திரப் பதிவு நடக்கிறது என்றால், அதை ஏதோ ஒரு அதிகார மையம்தான் முன்னின்று இதற்கான உத்தரவுகளை கொடுத்திருக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 16, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:09 AM IST
பழனி நிலப்பதிவை செய்ய சொன்ன பவர் சென்டர் யார்? விஜய்க்கு இபிஎஸ் கேள்வி
Image Credit: (L-R) CM Vijay, Edappadi Palanisamy | Image Source : X/@CMOTamilnadu, @EPSSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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