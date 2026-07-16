/பழனி நிலப்பதிவை செய்ய சொன்ன பவர் சென்டர் யார்? விஜய்க்கு இபிஎஸ் கேள்வி

Palani Land Registration Controversy : பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ. 100 கோடி மதிப்பிலான கோவில் நிலம், வெறும் ரூ.2 கோடி மதிப்பிற்கு தனியார் பெயருக்கு மாற்றப்பட்டிருப்பது என்பது ஏதோ Clerical Error போல முதலமைச்சர் தலைமையிலான தவெக அரசை கடக்க முயல்வது ஏற்புடையதல்ல என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
தவறு நடந்திருப்பதை அமைச்சரே ஒப்புக்கொண்டு இருப்பதால், இது மிகப்பெரிய ஊழல் என்று கூறியுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, இந்த பத்திரப் பதிவு குறித்த விவரங்கள் ஏன் பொதுவெளியில் வரவில்லை?, யார் பெயரில் இந்த நிலம் மாற்றப்பட்டது?, அந்த நபர் இந்த வழக்கில் குற்றவாளி இல்லையா? என பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது X பதிவில், "இவ்வளவு பெரிய ஊழல், அதுவும் பழனி முருகப் பெருமானின் சொத்தையே வளைத்து போடும் நோக்கத்தில் நடந்திருக்கிறது. இவ்வளவு பெரிய பத்திரப் பதிவு நடக்கிறது என்றால், அதை ஏதோ ஒரு Powercenter (அதிகார மையம்) தான் முன்னின்று இதற்கான உத்தரவுகளை கொடுத்திருக்க வேண்டும். தனது ஆட்சியில் தான் மட்டுமே Powercenter என்று சொன்ன முதலமைச்சர் விஜய், இந்த ஊழலில் பின்னால் யார் அந்த Powercenter...?
அதுவும், முதலில் ஒரு சார்பதிவாளர் இதனை பதிவு செய்ய இயலாது என மறுத்த நிலையில், அவர் மாற்றப்பட்டு, வேறு ஒரு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த பத்திரப் பதிவு நடைபெற்றது என்றால், இந்த பத்திரப் பதிவிற்காக தான் புதிய அதிகாரியே வந்தாரா? அந்த அளவிற்கு அதிகாரியையே மாற்றி காரியத்தை முடிக்கும் அளவிற்கு யார் அந்த Powercenter?" என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
இதனை மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சிபிசிஐடி விசாரிப்பது என்பது, இந்த கேள்விகளுக்கு உண்மையான பதிலைத் தராது என்றும்; நேர்மையான விசாரணை நடைபெற, பழனி முருகன் கோவில் சொத்து முறைகேடு வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உடனடியாக இந்த அரசு மாற்றிட வேண்டும் என முதலமைச்சரை வலியுறுத்துகிறேன் என்றும் விஜய்க்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
பழனி மலை அடிவாரத்தில் உள்ள தண்டாயுதபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான 100 கோடி மதிப்பிலான 1.40 ஏக்கர் நிலம், கடந்த ஜூலை 6ஆம் தேதி பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது நீதிமன்கற உத்தரவுகளுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலம் பக்தர்களுக்கான வாகன நிறுத்துமிடமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தனர். வெள்ளத்துரை மற்றும் சேதுபதி ஆகிய இருவரின் பெயரில், ரூ.2 கோடிக்குத் தடையற்ற விற்பனைப் பத்திரமாக பதிவாகி உள்ளது. போலி ஆவணங்களுடன் பத்திரப்பதிவு நடைபெற்றதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், பழனி கோவில் நிலம் பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில் சார்பதிவாளர் ஏற்கெனவே சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். பழனி மடம் தொடர்பான நிலம் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதில் முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை தனி நபர்களுக்கு பதிவு செய்ததை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரைக்கிளை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
வேண்டுமென்றே வழக்கமான அலுவலரை விடுப்பில் அனுப்பில் பொறுப்பில் வந்தவர் மூலம் பத்திரப்பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது, எனவே இது முற்றிலும் முறைகேடான காரியம் என நீதிபதிகள் உத்தரவில் குறிப்பிட்டனர். மேலும், சார்பதிவாளர் மட்டும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டது ஏற்புடையதல்ல என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.
இந்த வழக்கை தமிழ்நாடு அரசு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றியது. மேலும், பழனி கோயில் நில பத்திரப்பதிவு விவகாரம் தொடர்பாக மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.