English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கள்ளக்காதலால் மீண்டும் ஒரு கொலை, பழனியை உலுக்கிய கிரைம்: நடந்தது என்ன?

Crime News in Tamil: பழனியில் கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் வாலிபர் கழுத்து அறுத்து கொலை செய்யப்பட்ட இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 21, 2025, 04:14 PM IST
  • குப்பைக்கிடங்கில் கண்டெடுக்கப்பட வாலிபர் உடல்.
  • கழுத்து அறுக்கப்பட்டு கொலை.
  • எமனாய் மாறிய நண்பன்.

Trending Photos

கூலி பட விமர்சனங்களுக்கு நடிகை சிம்ரன் கொடுத்த பதிலடி! ஓபன் டாக் வைரல்!
camera icon5
Simran
கூலி பட விமர்சனங்களுக்கு நடிகை சிம்ரன் கொடுத்த பதிலடி! ஓபன் டாக் வைரல்!
8வது ஊதியக்குழு: மாறும் விதிகள், இனி 65 வயதிலேயே கூடுதல் ஓய்வூதியம்? முக்கிய செய்தி
camera icon12
Additional Pension
8வது ஊதியக்குழு: மாறும் விதிகள், இனி 65 வயதிலேயே கூடுதல் ஓய்வூதியம்? முக்கிய செய்தி
சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?
camera icon6
Arjun Tendulkar
சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?
Delhi-NCR வானிலை நிலவரம்: டெல்லியில் தொடரும் கனமழை! ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..
camera icon5
Heavy Rain
Delhi-NCR வானிலை நிலவரம்: டெல்லியில் தொடரும் கனமழை! ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..
கள்ளக்காதலால் மீண்டும் ஒரு கொலை, பழனியை உலுக்கிய கிரைம்: நடந்தது என்ன?

Tamil Nadu Crime News: பழனியில் நண்பனின் மனைவியுடன் கள்ளக்காதலில்  ஈடுபட்ட நபரை உயிர் நண்பனே மற்றொரு நண்பருடன் சேர்ந்து மது வாங்கி கொடுத்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கொலையாளி சிக்கியது எப்படி? முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

குப்பைக்கிடங்கில் கண்டெடுக்கப்பட வாலிபர் உடல்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி பெரியப்பாநகர் அருகே நகராட்சி குப்பைக்கிடங்கு அமைந்துள்ளது. இதன் அருகிலுள்ள காலியிடத்தில் நேற்று காலை வாலிபர் ஒருவர் இறந்து கிடந்தார். அதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பொதுமக்கள்
இதுகுறித்து பழனி டவுன் போலீசுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். 

அதன்பேரில் பழனி போலீஸ் துணை சூப்பிரண்டு தனஞ்செயன் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று பார்வையிட்டனர். 

கழுத்து அறுக்கப்பட்டு கொலை

சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார் கழுத்து அறுக்கப்பட்ட நிலையில் வாலிபர் இறந்து கிடந்ததை கண்டனர். அருகில் கத்தி, மதுபாட்டில்கள் கிடந்தன. பின்பு போலீசார் அந்த வாலிபரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக பழனி அரசு மருத்துவ மனைக்கு அனுப்பினர். தொடர்ந்து அங்கு கிடந்த கத்தி, மதுபாட்டில்களை கைப்பற்றி விசாரணையை தொடர்ந்தனர்.

விசாரணையில், இறந்தவர் பழனி குபேரபட்டினத்தை சேர்ந்த குருசாமி மகன் நவநீதன் (வயது 25) என்பதும், அவர் கொலை செய்யப்பட்டதும் தெரியவந்தது. 

விசாரணையில் வெளிவந்த திடுக்கிடும் தகவல்கள்

இந்த கொலை தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் பழனி ஜவகர்நகரை சேர்ந்த மெக்கானிக் அஜீத் (29) என்பவரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதில் கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் நவநீதனை அஜித்குமார், சுதாகர் இருவரும் சேர்ந்து கொலை செய்தது தெரியவந்தது. 

கள்ளக்காதலால் பறிபோன உயிர்

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அஜித்குமார் தனது மனைவி மேகவர்ஷினியுடன் குபேரபட்டினத்தில் வசித்து வந்துள்ளார். அப்போது நவநீதன் அஜித்குமார் மனைவியுடன் பேசி பழகி வந்துள்ளார். 

இந்த பழக்கம் அஜித்குமாருக்கு பிடிக்காததால் நவநீதனை கண்டித்துள்ளார். பின்பு அஜித்குமார் பழனி ஜவகர்நகருக்கு குடி பெயர்ந்துள்ளார். ஆனாலும் நவநீதன் அப்போதும், அஜித்குமார் மனைவியுடன் தொடர்ந்து பேசி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

இதனால் ஆத்திரமடைந்த அஜித்குமார், நவநீதனை கொலை செய்ய முடிவு செய்தார். கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டிய அஜித்குமார் நேற்று முன்தினம் இரவு அஜித்குமாரின் மற்றொரு நண்பரான சுதாகர் உடன் நவநீதனை மது குடிக்க வருமாறு அழைத்துள்ளார். பின்பு நவநீதன், அஜித்குமார் ,சுதாகர் ஆகிய மூவரும் நகராட்சி குப்பை கிடங்கு அருகே உள்ள பகுதியில் மது குடித்துள்ளனர். போதை தலைக்கு ஏறியதும் அஜித்குமார், தான் வைத்திருந்த கத்தியால் நவநீதனின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளார். 

தற்போது போலீசார் அஜித்குமாரை கைது செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து இந்த கொலை சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா என போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பழனியில் கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் வாலிபர் கழுத்து அறுத்து கொலை செய்யப்பட்ட இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. உயிர் நண்பனே மற்றொரு நண்பனுடன் சேர்ந்து இந்த கொலையை செய்துள்ளது உள்ளூர் மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | சென்னையில் நாய் வளர்ப்பவர்களுக்கு மாநகராட்சி வெளியிட்ட கடும் எச்சரிக்கை

மேலும் படிக்க | உரிமையை நிலைநாட்ட சட்டம் இயற்றுங்கள்.. அன்புமணி ராமதாஸ்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

நாட்டின் மீது பற்று, தமிழின் மீது தாகம், இலக்கியத்தில் ஆர்வம், எழுதுவதில் நாட்டம், புத்தகங்கள் மீது பித்து, புதுமையில் விருப்பம், பழமையுடன் நெருக்கம், இசையின் மீது ஈர்ப்பு, பலவித ரசனைகளின் ரசிகை!!

...Read More

crimeMurderPalaniTamil naduIllegal Affair

Trending News